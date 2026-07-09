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FIFA mijenjala VAR protokol pred utakmicu između Francuske i Maroka

FIFA mijenjala VAR protokol pred utakmicu između Francuske i Maroka

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FIFA je donijela odluku o prilagođenom VAR protokolu pred meč Francuska - Maroko, kako bi osigurala nesmetano funkcionisanje tehnologije.

fifa mijenjala var protokol za francuska maroko na sp Izvor: Hu Xingyu / Xinhua News / Profimedia

Večeras od 22 časa u Bostonu sastaju se Francuska i Maroko koje se bore za polufinale Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, a uoči meča stižu informacije da će FIFA prvi put primijeniti prilagođeni VAR protokol na ovom turniru.

O čemu se radi? FIFA se odlučila na ovaj korak kako bi dodatno osigurana nesmetano funkcionisanje tehnologije tokom meča, pa prema pisanju katalonskog "Mundo Deportiva" postoji novi sigurnosni mehanizam ako dođe do problema u komunikaciji. Preciznije, pomoćni video sudija (AVAR) i njegova zamjena neće biti u VAR centru u Dalasu, nego će ostati na samom stadionu u Bostonu gdje se i igra utakmica.

Na taj način, bar tako FIFA vjeruje, smanjuje se rizik od mogućih problema u komunikaciji između stadiona i glavnog centra za video-nadzor koji se nalazi u Dalasu, a koji je do sada funkcionisao besprijekorno.

Ukoliko bi došlo do prekida komunikacije, pomoćne VAR sudije bi preuzele pregledanje video-snimaka direktno sa stadiona.

Bura oko izbora sudija

Interesantno je da je pred meč Francuske i Maroka bilo i bure oko izbora Pjerluiđija Koline, šefa sudija. Odlučeno je da šansu dobije kompletan argentinski tim - glavni sudija će biti Fakundo Teljo, a pomagaće mu Belati, Čade, Erera, Navaro.

U VAR sobi će glavni biti Ernan Mastrađelo, kao i Leondan Gonzales (Urugvaj) i Tatijana Guzman (Nikaragva).

Podsjetimo, pobjednik ovog duela će u polufinale gde ga čeka bolji iz duela Španije i Belgije.

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

 (MONDO)

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Mundijal 2026 Francuska Maroko

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