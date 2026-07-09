Prva bomba Svjetskog prvenstva: "Novi Ivan Ergić" plaćen 60 miliona evra

Johan Manzambi, prozvan 'novi Ivan Ergić', postao je prva bomba Svjetskog prvenstva. Njukasl ga je kupio za 60 miliona evra.

Izvor: Bob Frid/EPA

Švajcarska je apsolutni hit Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i obezbijedila je plasman u četvrtfinale, što je najveći uspjeh u istoriji ove reprezentacije, a kada se podvuče crta - jedan od najzaslužnijih za to je Johan Manzambi. U Švajcarskoj trenutno pokušavaju sve da urade kako bi ga spremili za meč sa Argentinom (subota na nedjelju u 3 ujutru), pošto bez njega teško da mogu da se nadaju novom čudu.

Manzambi (20) je kao rezerva počeo turnir, a onda je sa dva gola s klupe protiv Bosne i Hercegovine privukao pažnju na sebe, dok je zatim rješavao i mečeve s Kanadom (gol i asistencija) i Alžira (asistencija). Čak su ga prozvali "novi Ivan Ergić".



Nije iznenađenje da je privukao pažnju na sebe i da je prva "bomba" Svjetskog prvenstva, pošto ga je Njukasl danas kupio za čak 60 miliona evra. Frajburg je bio svestan da će teško zadržati svog najboljeg igrača, a poslije nekoliko mečeva na Mundijalu, skočila je naravno i njegova cijena.

Manzambi je recimo prošle sezone imao sedam golova i devet asistencija za Frajburg u svim takmičenjima, a kako je igrao i finale Lige Evrope - očekivalo se da će ga napasti bogatiji klubovi.

Ipak, teško da su u Frajburgu očekivali da će njegova cijena poslije Svjetskog prvenstva porasti na 60 miliona evra - i odmah su naravno prihvatili ovaj novac. Njukaslu se žuri pošto je ostao bez nekoliko bitnih igrača ovog ljeta (Tonali, Gordon...) i to vjerovatno nije kraj, pa treba očekivati da još neki igrači koji su hit Mundijala završe kod njih.

Prije nego što je to učinio Johan Manzambi, inače ofanzivni vezni koji može da igra i po krilu, Njukasl je kupio i Seana Stera iz Ajaksa, Evena Jauena iz Remsa, kao i Bazumanu Turea iz Hofenhajma.