Veliki hendikep za reprezentaciju Maroka, Ismael Saibari neće igrati.

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Fudbaleri Maroka i Francuske igraju meč četvrtine finala Svjetskog prvenstva u četvrtak od 22 sata u Bostonu, a afrička selekcija će biti drastično oslabljena u ovom duelu. Selektor Mohamed Uabi neće moći da računa na jednog od najboljih igrača Ismaela Saibarija koji nije uspio da se oporavi od povrede.

Novi fudbaler Bajerna je u dosadašnjem dijelu prvenstva postigao tri gola i definitivno je jedan od najzaslužnijih za plasman među najboljih osam selekcija. Njegove partije u nacionalnom dresu nagrađene su ugovorom njemačkog velikana usred svjetske smotre.

Saibari se povrijedio tokom utakmice osmine finala protiv Kanade i nije uspio da se oporavi do četvrtfinala. I sa njim su Francuzi bili apsolutni favoriti, ali na ovakvim turnirima su moguća i najveća iznenađenja.

"Saibari danas neće igrati. Nadam se da će biti spreman za narednu utakmicu", rekao je razočarani selektor Maroka.

"Nemam šta da krijem - neće biti iznenađenja. Nisam neko ko voli da se bavi tim stvarima. Studiozan sam, imam jasnu ideju kako želimo da igramo protiv Francuske. Pokazali smo da svakom možemo da nanesemo štetu, pa i Francuskoj", rekao je Uabi.

I prije četiri godine Marko je bio prava senzacija na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a tada ih je u polufinalu izbacila upravo Francuska sa 2:0.