Novi selektor Portugala biće legendarni Žorž Žezus.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Moglo bi da se desi da Kristijano Ronaldo nije odustao od reprezentacije Portugala, pogotovo pošto će za novog selektora biti postavljen njegov trener iz Al Nasra Žorž Žezus.

Iskusni 71-godišnji stručnjak iz Portugala je u Saudijskoj Arabiji sa Aleksandrom Mitrovićem otimao titule Al Nasru i Ronaldu, a onda kada je otpušten preuzeo je Ronaldovu ekipu i donio joj titulu. Iako je trenirao Bragu, Benfiku, Sporting, Fenerbahče, rekao je da mu je to bio najveći izazov karijere.

Nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva u osmini finala od Španije, dosadašnji selektor Roberto Martinez podnio je ostavku, a mnogi su mislili da je poslije više od dvije decenije, 233 meča i 146 golova vrijeme da i Kristijano završi reprezentativnu karijeru. Ipak, sa 41 godinom on izgleda ne odustaje, pošto djeluje da je doveden selektor po njegovom ukusu.

Ko je Žorž Žezus?

Izvor: Youtube/Mario Machado

Nekadašnji prosječan fudbaler postao je vrhunski trener i vodio je skoro sve bitne portugalske klubove - od Madeire, Estrelja Amadore, Vitorije Setubal, Vitorije Gimaraeš, Uniao Leirie i Moreirensea do Brage, Benfike i Sportinga. U inostranstvu je radio samo u Al Hilalu, Al Nasru, Fenerbahčeu, a osim domaćih titula ima i osvojen Intertoto kup 2008. godine.