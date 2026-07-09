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Skandal zbog pjesme u svlačionici Argentine: Englezi pobjesnili kad su čuli stihove o Maradoni i Malvinima

Skandal zbog pjesme u svlačionici Argentine: Englezi pobjesnili kad su čuli stihove o Maradoni i Malvinima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Engleski mediji su burno reagovali na proslavu pobjede igrača Argentine nad Egiptom na Svjetskom prvenstvu.

Englezi bijesni zbog proslave Argentine Izvor: X/AFASeleccionEN/Printscreen

Argentina je savladala Egipat 3:2 posle neverovatnog preokreta prošla dalje, a engleski mediji bjesne zbog proslave fudbalera "gaučosa". Razlog je pjesma koju su Argentinci pevali u svlačionici.

Pjevali su "La Skalonetu", pjesmu čiji dijelovi referišu na Malvinska ostrva i rat koji se oko ovih ostrva u blizini Argentine vodio između Argentine i Velike Britanije nekoliko nedjelja 1982. godine. 

Argentinci su do 79. minuta gubili sa 2:0, a onda su golovima Romera, Mesija i Fernandeza uspjeli da preokrenu i zakažu meč sa Švajcarskom u četvrfinalu. Nakon toga smo vidjeli suze Lionela Mesija, vidjeli smo da selektor Lionel Skaloni nije mogao da govori, ali u svlačionici je bilo veselo.

Pjevala se pjesma "La Skaloneta" posvećena osvajanju Mundijnala 2022. u Kataru, u kojoj jedan stih kaže: "Za Malvine, za Dijega i Leov posljednji ples". Pogledajte:

Englezi već vide sebe u polufinalu?

Engleski "Ekspres" je naširoko pisao o ovome, pogotovo jer u slučaju da Engleska prođe Norvešku u četvrfinalu, a Argentina bude bolja od selekcije Švajcarske, ova dva tima će se sastati. 

Svi znamo za "Božju ruku" Dijega Armanda Maradone kada je 1986. godine dao gol rukom preko Pitera Šiltona, ali nikada nije prestalo neprijateljstvo zbog rata iz 1982. godine. Tada je deset nedjelja trajao rat nakon što su Argentinci upali na Malvinska ostrva. Iako su blizu Argentine, Engleska tj. Velika Britanija ih smatra za svoj posjed i nakon tog rata Foklandska ostrva kako ih zovu Englezi ostala su pod vlašću krune. 

"Igrači Argentine su pjevali pjesmu o Foklandskim ostrvima, a moguć je žestok sudar sa Engleskom na Svjetskom prvenstvu", naslov je teksta u engleskim medijima.

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Tagovi

Engleska fudbal Mundijal 2026 Argentina

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