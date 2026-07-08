Haos u Alžiru poslije Mundijala: Petković traži 5.000.000 evra i prijeti tužbom

Vladimir Petković želi da mu se isplati kompletan ugovor sa selekcijom Alžira i prijeti da će podnijeti tužbu FIFA ako tako ne bude.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Alžir jeste prošao grupu na ovom Svjetskom prvenstvu, ali nije se proslavio i sada želi da promijeni selektora. Neće to ići baš lako pošto Vladimir Petković traži da mu se isplati kompletan ugovor.

Iskusni stručnjak iz Sarajeva odbio je sve ponude za raskid ugovora i traži da budu isplaćene sve preostale plate i ugovoreni bonusi, a kada se to sve zbroji Fudbalski savez Švajcarske treba da mu plati 5.000.000 evra. Ako se to ne desi Petković je navodno zaprijetio da će ići pred sud FIFA.

Petković je Alžir preuzeo 2024. godine nakon što je godinama vodio nacionalni tim Švajcarske. Na klupi Švajcaraca zamijenio ga je Murat Jakin i na kraju je Alžir u nokaut fazi ispao baš od Jakina i Švajcarske. Nakon tog poraza digla se velika bura i savez je riješio da raskine saradnju. Ipak, ne ide to baš tako lako.

Ko je Vladimir Petković

Kao igrač nastupao je za Sarajevo, Rudar iz Prijedora, Koper kao i veliki broj švajcarskih ekipa. Kao trener vodio je Belinconu, Malcantone, Lugano, Jang Bojs, Samsun, Sion, Lacio i Bordo i bio je selektor Švajcarske i Alžira.ž

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