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FIFA pokreće istragu zbog rasističkog vrijeđanja američkog jutjubera na Mundijalu (VIDEO)

FIFA pokreće istragu zbog rasističkog vrijeđanja američkog jutjubera na Mundijalu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je saopštila da istražuje to što je jedan navijač vrijeđao američkog jutjubera i strimera Darena Džejsona Votkinsa - Mlađeg (Darren Jason Watkins Jr.) koji nastupa kao "IShowSpeed" na Mundijalu.

FIFA pokreće istragu zbog rasističkog vrijeđanja američkog jutjubera na Mundijalu (VIDEO) Izvor: Youtube/IShowSpeed

On je navodno rasistički vrijeđan dok je neformalno s tribine prenosio utakmicu Svjetskog prvenstva između Argentine i Zelenortskih Ostrva, prenijele su agencije.

U snimku se može čuti kako tamnoputi "IShowSpeed" pita na stadionu u Majamiju navijača u dresu Argentine šta mu govori, a navijač mu na španskom jeziku odgovara rasistički: "Idi u Zoološki vrt".

"FIFA najoštrije osuđuje rasizam, mržnju i diskriminaciju u svim oblicima. Takvom ponašanju nema mjesta u fudbalu, na Svjetskom prvenstvu, niti bilo gdje u društvu", piše u saopštenju svjetske fudbalske organizacije.

FIFA je istakla da je Svjetsko prvenstvo "proslava jedinstva, različitosti i međusobnog poštovanja", koja okuplja ljude, kulture i zajednice iz cijelog svijeta i da "svako ko svojim ponašanjem narušava te vrijednosti, nije dobrodošao u naš sport".

Dvadesetjednogodišnji Amerikanac koji se predstavlja pod nazivom "IShowSpeed-a", jedan je od najpopularnijih internet kreatora sadržaja na svijetu, sa više od 50 miliona pretplatnika na Jutjubu, 45 miliona pratilaca na Instagramu i 47 miliona na TikToku.

(MONDO/agencije)

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Tagovi

rasizam Mundijal 2026 Argentina

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