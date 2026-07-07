Selektor Argentine se "raspao" nakon najluđeg preokreta na Mundijalu: "Izvinite, ne mogu"

U najluđoj utakmici Svetskog prvenstva, Argentina je preokrenula rezultat protiv Egipta. Selektor Skaloni je bio preplavljen emocijama nakon pobjede.

Izvor: Twitter/CrewsMat10/Screenshot

U najluđoj utakmici dosadašnjeg dijela Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi vidjeli smo preokret Argentine protiv Egipta i to za pamćenje. Sve do 79. minuta Egipat je bio blizu prolaza, vodio je 2:0 i činilo se da Argentina nema odgovor na njihovu igru, ali su Mesi i prijatelji do kraja postigli tri gola i zapečatili plasman u četvrtfinale.

Prvo je pogodio Romero na asistenciju Mesija, potom je najveći svih vremena "zakucao" loptu u mrežu Egipta, a onda smo vidjeli i kontru u kojoj je konačno pogodio i Enco Fernandez.

Zbog svega toga, usledilo je veliko slavlje Argentinaca, bacali su svi u vazduh Mesija, koji nastavlja da dominira u dresu svoje reprezentacije, a potom smo vidjeli i suze. Plakali su fudbaleri, ali i njihov selektor Lionel Skaloni koji nije mogao ni da se obrati televizijskim gledaocima.

Lionel Scaloni couldn’t speak to the press after the game because he was too emotional.



The World Cup will forever be the greatest tournament in sport’s history. ❤️https://t.co/L55FZTodkU — MC (@CrewsMat10)July 7, 2026



"Izvinite, previše sam emotivan, moram da idem. Ova grupa momaka, brate... Šta da kažem?", bilo je sve što je izustio Skaloni.

Argentina je aktuelni branilac trofeja prvaka svijeta i plasirala se u četvrtfinale gdje će igrati protiv boljeg iz duela Švajcarske i Kolumbije, dok bi je u polufinalu potencijalno čekao duel sa Engleskom.

Argentina - Egipat Izvor: TV Arena sport

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Pogledajte 00:32 Slavlje Argentine Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)