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Italijanski novinar brani Radeta Bogdanovića i spornu izjavu

Italijanski novinar brani Radeta Bogdanovića i spornu izjavu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Italijanski novinar Tankredi Palmer oglasio se povodom izjave Radeta Bogdanovića koja je shvaćena kao rasistička.

Tankredi Palmeri se oglasio povodom izjave Radeta Bogdanovića Izvor: RTS / Printscreen

Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samo završnicu, poznati su parovi četvrtfinala i tu će se naći samo jedna afrička reprezentacija - Maroko. Bile su blizu i neke druge selekcije, poput Egipta, a poslije tog meča je ponovo krenula polemika.

Poznati italijanski novinar Tankredi Palmeri stao je u odbranu Radeta Bogdanovića i njegove izjave koja je obišla svijet. Tada je, između ostalog, rekao i da "crnci nemaju koncentraciju dužu od 60-70 minuta".

"Ovo su minuti u kojima je eliminisano šest od osam afričkih selekcija. Južna Afrika (91. minut), Obala Slonovače (86), DR Kongo (86), Senegal (125), Zelenortska ostrva (111), Egipat (92. minut). Kada kažete da afrički timovi imaju problem da izdrže u završnim minutima, to nije rasizam", napisao je Palmer.

Njegova objava na Tviteru izazvala je dosta reakcija i komentara, uglavnom negativnih.

Šta je tačno rekao Rade Bogdanović?

Rade Bogdanović je tokom Mundijala analizirao utakmice na RTS-u i tom prilikom je prozivao tamnopute fudbalere. Zbog toga je zajedno sa RTS-om morao da se izvinjava, a njegova izjava prenesena je u mnogim svjetskim medijima.

"Stvarno nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncetraciju da izdrže duže od 60-70 minuta. Igrao sam sa njima i kada smo igrali nekad utakmice, svoje igrače smo morali nekad da čuvamo, da ne bi napravili grešku. Stvarno, to je tako, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svjetskog prvenstva ovo ne može da se desi. Da ne ulazimo sada u sitna crijevca, a i to bi mogli da pričamo, i oni prave greške. Ne generalizujem, ali u svakom slučaju velika većina nema koncentraciju i onda se događaju ovakve greške", poručio je Bogdanović.

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Izvor: Radio-televizija Srbije
Izvor: Radio-televizija Srbije

Tagovi

Rade Bogdanović Mundijal 2026 fudbal

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