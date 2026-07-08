Italijanski novinar brani Radeta Bogdanovića i spornu izjavu

Italijanski novinar Tankredi Palmer oglasio se povodom izjave Radeta Bogdanovića koja je shvaćena kao rasistička.

Izvor: RTS / Printscreen

Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samo završnicu, poznati su parovi četvrtfinala i tu će se naći samo jedna afrička reprezentacija - Maroko. Bile su blizu i neke druge selekcije, poput Egipta, a poslije tog meča je ponovo krenula polemika.

Poznati italijanski novinar Tankredi Palmeri stao je u odbranu Radeta Bogdanovića i njegove izjave koja je obišla svijet. Tada je, između ostalog, rekao i da "crnci nemaju koncentraciju dužu od 60-70 minuta".

"Ovo su minuti u kojima je eliminisano šest od osam afričkih selekcija. Južna Afrika (91. minut), Obala Slonovače (86), DR Kongo (86), Senegal (125), Zelenortska ostrva (111), Egipat (92. minut). Kada kažete da afrički timovi imaju problem da izdrže u završnim minutima, to nije rasizam", napisao je Palmer.

Njegova objava na Tviteru izazvala je dosta reakcija i komentara, uglavnom negativnih.

Šta je tačno rekao Rade Bogdanović?

Rade Bogdanović je tokom Mundijala analizirao utakmice na RTS-u i tom prilikom je prozivao tamnopute fudbalere. Zbog toga je zajedno sa RTS-om morao da se izvinjava, a njegova izjava prenesena je u mnogim svjetskim medijima.

"Stvarno nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncetraciju da izdrže duže od 60-70 minuta. Igrao sam sa njima i kada smo igrali nekad utakmice, svoje igrače smo morali nekad da čuvamo, da ne bi napravili grešku. Stvarno, to je tako, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svjetskog prvenstva ovo ne može da se desi. Da ne ulazimo sada u sitna crijevca, a i to bi mogli da pričamo, i oni prave greške. Ne generalizujem, ali u svakom slučaju velika većina nema koncentraciju i onda se događaju ovakve greške", poručio je Bogdanović.

Questi sono i minuti in cui 6 delle 8 nazionali africane eliminate hanno incassato il gol che le ha eliminate.



— 91min

— 86min

— 86min

— 125min

— 111min

— 92min



Dire che le squadre africane hanno un problema nella gestione dei minuti finali non è razzismo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri)July 8, 2026