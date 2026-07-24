Odmah proglašen "Dan Lebrona Džejmsa" u Filadelfiji

U Filadelfiji je proglašen "Dan Lebrona Džejmsa", nakon što je bivši košarkaš Lejkersa postao igrač ove NBA franšize.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Lebron Džejms stigao je u Filadelfiju na ugovor od dvije godine. Sam dolazak "kralja" bio je dovoljan da guverner Pensilvanije i veliki navijač Seventisiksersa Džoš Šapiro proglasi "Dan Lebrona Džejmsa". Koliko dolazak žive legende NBA lige znači Filadelfiji jasno se može vidjeti iz saopštenja koje je postalo javno dostupno.

"S obzirom na to da je Lebron Džejms rođen u Akronu, u saveznoj državi Ohajo, 1984. godine, i da ga je odgajala majka Glorija Džejms, prevazišao brojne životne prepreke i danas se smatra jednim od najvećih košarkaša svih vremena; i s obzirom na to da je pohađao srednju školu Sent Vinsent–Sent Meri, gdje se istakao kao vrhunski košarkaš i dobio nadimak "Izabrani", nakon čega je sa samo 18 godina izabran kao prvi pik na NBA draftu 2003. od strane Klivlend Kavalirsa; i

S obzirom na to da je tokom rekordne NBA karijere, nastupajući za Klivlend Kavalirse, Majami Hit i Los Anđeles Lejkerse, osvojio četiri NBA šampionske titule i u svakom od tih finala proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP), četiri puta ponio priznanje za MVP-ja ligaškog dijela sezone, čak 22 puta učestvovao na Ol-star utakmici, osvojio tri zlatne olimpijske medalje i 2023. postao najbolji strijelac u istoriji NBA lige;

S obzirom na to da je van terena svoju pažnju posvetio zajednici osnivajući programe namijenjene mladima iz rizičnih sredina kako bi ostali u obrazovnom sistemu, finansirajući stipendije i podršku za studiranje, osnivajući centre zajednice koji pružaju pomoć u rješavanju problema hitnog smještaja, nesigurnosti u snabdijevanju hranom i drugih važnih životnih potreba, čime je postao jedan od najhumanijih sportista na svijetu i omogućio brojnim porodicama i djeci priliku za bolju budućnost;

S obzirom na to da Komonvelt Pensilvanije sa zadovoljstvom dočekuje Lebrona Džejmsa, koji se pridružio Filadelfija Seventisiksersima uoči, kako se očekuje, svoje najbolje sezone do sada;

Zbog toga, ja, Džoš Šapiro, guverner Komonvelta Pensilvanije, ovim proglašavam 24. jul 2026. Danom Lebrona Džejmsa u znak priznanja za njegovu rekordnu karijeru, izuzetna sportska dostignuća, nesebičan humanitarni rad i svijetlu budućnost u Filadelfiji", navodi se.

Lebron je od 2003. do 2010. igrao u Klivlendu, potom je bio dio Majamija do 2014, a onda je još četiri sezone proveo u prvom klubu u NBA ligi. Karijeru je od 2018. do 2026. nastavio u Los Anđeles Lejkersima. Legendarni "kralj" je četiri puta osvojio NBA prsten, dok je MVP takmičenja bio 2009, 2010, 2012. i 2013. Redovni je učesnik Ol-star mečeva, na kojima nastupa od 2005.

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