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Bomba u ABA ligi: Stiže bivši NBA as, jedan od najboljih bekova Evrolige

Bomba u ABA ligi: Stiže bivši NBA as, jedan od najboljih bekova Evrolige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kao zamjena za Aleksu Avramovića u Dubai je stigao Eli Okobo.

Eli Okobo novi košarkaš Dubaija Izvor: MN PRESS

Raspad Monaka se nastavlja, a sada jedan od biv[ih igrača i lidera tog tima dolazi u ABA ligu. Dubai je objavio da je dogovorio saradnju sa Elijem Okobom.

Sada već iskusni bek iz Francuske je potpisao, kako navode u saopštenju, "višegodišnji ugovor" i sa 28 godina dolazi da najbolje igračke dane provede u Dubaiju. Okobo dolazi kao direktna zamjena za Aleksu Avramovića koji je u četvrtak ozvaničio odlazak iz kluba i potpisao ugovor sa timom Bahčešehira u Turskoj.

Eli Okobo stiže kao lider

Eli Okobo je kao MVP finala donio raspadajućem Monaku titulu prvaka Francuske i tako je završio četvorogodišnji boravak u kneževini. Prije toga je godinu dana bio igrač ASVEL-a, dok je prije toga nastupao u NBA ligi gde je dvije godine igrao za Finiks Sanse. Do sada je u evroligaškoj karijeri na 182 meča imao 12,2 poena i 2,3 skoka po meču.

Nije on jedini koji je stigao iz Monaka u Dubai pošto je i Džaron Blosongejm prije toga pojačao konkurenciju Filipu Petruševu pod košem. Tim su napustili Nejt Mejson, Bugi Elis, Taran Armstrong, Met Rajan i Bruno Kaboklo.

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Tagovi

Eli Okobo košarka KK Dubai

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