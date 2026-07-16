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Dubai nema vremena za čekanje: Sad želi i Banjalučanina u dresu Igokee

Dubai nema vremena za čekanje: Sad želi i Banjalučanina u dresu Igokee

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ekipa Dubaija zainteresovana je za talentovanog Luku Galića.

Dubai želi Luku Galića Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Poslije sjajnog izdanja na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu u konkurenciji do 17 godina, košarkaši reprezentacije Srbije privukli su veliku pažnju. Konkretno, Dubai želi da dovede talentovanog Srbina iz Igokee Luku Galića, prenosi Meridian sport.

Dosad se najviše pričalo o Nikoli Kusturici i odlasku mladog Srbina na koledž. Posebno je oduševio i Matija Lukić, košarkaš Saragose, ali može se reći da je svaki od izabranika čete Stevana Mijovića u potpunosti opravdao poziv u nacionalni tim. Zbog toga je primijećen i Luka Galić.

Galić je bio dio mlađih kategorija Igokee, a za prvi tim debitovao je još kao kadet. Bio je dio reprezentacije Srbije i prošlog ljeta, kada su Orlići postali prvaci Evrope, a to mu je omogućilo da nastavi razvoj i kroz ABA 2 ligu u ekipi Student Igokee.

Konkretno, Dubai je zainteresovan za potpis mladog Srbina, ali sa željom da ga proslijedi u drugi razvojni klub kako bi dovoljno stasao za seniorske mečeve.

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Tagovi

Luka Galić košarka KK Dubai transferi

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