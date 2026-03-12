Koliko zarađuje Luka Dončić? Život mu se okrenuo naglavačke, ostao bez 50 miliona i čeka rekord

Luka Dončić je u pažnji javnosti zbog raskida vjeridbe sa Anamarijom Goltes sa kojom ima dvoje djece. U posljednjih godinu dana život mu se okrenuo naglavačke, kako privatno tako i profesionalno.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Slovenačkom košarkašu Luki Dončiću život se okrenuo naglavačke u posljednjih godinu dana. Prošlog februara iznenada je trejdovan iz Dalasa u L.A. Lejkerse, što ga je nateralo da promijeni brojne životne navike (između ostalog i da smrša), da bi sada saopštio da se prekida vjeridbu sa Anamarijom Goltes.

Njih dvoje se "znaju cijeli život", zajedno su 13 godina, a vjereni su od jula 2023. godine. Nekoliko mjeseci kasnije, par je dobio i prvu kćerku Gabrijelu, a zatim prošlog decembra i Oliviju. Baš kada se Anamarija Goltes porodila i Luka Dončić došao u bolnicu, verenica je pozvala policiju zbog toga što je htio da vodi stariju kćerku sa sobom u SAD, posle čega su u priču brzo uključeni i advokati. U narednim mesecima čeka se odluka o načinu na koji će se situacija ovog nevjenčanog para riješiti.

Za sada je poznato da je, bar prema izvještajima iz SAD, Luka Dončić "uvijek finansijski brinuo o porodici i bez ograničenja plaćao sve troškove svoje djece", dok ni policija nije podnijela prijavu protiv njega kada ga je saslušala poslije poziva u porodilište u Kranju.

Svima je jasno da je Luka Dončić jedan od najboljih sportista svijeta - samim tim je i među najplaćenijima. Međutim, baš zbog toga što su ga Maveriksi trejdovali u Lejkerse, iznenadivši time cijelu planetu, izgubio je oko 50 miliona dolara i priliku da prethodnog ljeta bude i NBA rekorder.

S obzirom na to da nije u braku sa Anamarijom Goltes, njih dvoje neće podijeliti njegovu dosadašnju zaradu u NBA.

Zbog trejda, Dončić nije mogao da potpiše "super max" ugovor vrijedan 345 miliona dolara kao franšizni košarkaš, da bi tako ljetos potpisao "samo" na 165 miliona dolara na tri godine, uz igračku opciju za 2028.

Ove sezone će Dončić zaraditi nešto manje od 46 miliona dolara, potom 49,8, pa 53,8, dok će vjerovatno 2028. godine - potpisati novi ugovor prije nego što se aktivira "igračka opcija". To ljeto bi Dončić trebalo da sruši NBA rekord i da potpiše ugovor vrijedan oko 417 miliona dolara na pet godina, kada će zarađivati bukvalno milion dolara po utakmici.

Šta je Dončić rekao o prekidu vjeridbe?

"Volim svoje kćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da prekinem vjeridbu. Sve što radim je za sreću mojih kćerki i uvijek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji život koji mogu", rekao je Slovenac koji je kćerku Oliviju vidio samo kada se rodila, dok od decembra nije vidio ni stariju kćerku Gabrijelu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!