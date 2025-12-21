logo
Nova besplatna igra na Epic Games Store je mračna i brutalna: Požurite da je preuzmete

Nova besplatna igra na Epic Games Store je mračna i brutalna: Požurite da je preuzmete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Današnji Epic poklon je Blood West - spor, brutalan horor vestern iz prvog lica koji su pozitivno ocijenili i gejmeri i kritičari.

Blood West igra besplatna na epic store Izvor: Youtube / Game Trailers / Screenshot

Novi dan, novi besplatan naslov u okviru Epic Games Store prazničnog darivanja. Današnji poklon je Blood West, igra koja će posebno biti zanimljiva ljubiteljima horora i vesterna. 

Radnja igre smještena je u izopačenu verziju Divljeg zapada, gdje vas prokletstvo vraća iz smrti i tjera da očistite prostor od demonskih stvorenja, kultista i izopačenih bandita. Umjesto klasične akcione pucačine, ovaj naslov kombinuje sporije, taktičko šunjanje i planiranje pristupa i resursa, sa brutalnim borbama iz perspektive prvog lica.

Zapravo, svaki okršaj možete da riješite na više načina: tihim eliminisanjem uz pomoć samostrela i hladnog oružja, postavljanjem zamki, ili otvorenim obračunom - uz visok rizik da alarmirate cijelo područje.

Tokom igranja napredovaćete prikupljanjem iskustva, otključavanjem novih vještina kroz sistem perkova i pronalaženjem boljeg oružja i opreme, što podstiče eksperimentisanje sa različitim stilovima igre. Mapa je nelinearna, pa se naglasak stavlja na istraživanje, povratak u ranije oblasti sa novim mogućnostima i pažljivo upravljanje ograničenom municijom i resursima.

Blood West je na Steam platformi ocijenjen preko 3.200 puta, u 88% slučajeva pozitivno. Prema Metacritic stajtu, i mišljenja kritičara su naklonjena igri, pa je prosječna ocjena 80/100

Ne propustite da Blood West preuzmete potpuno besplatno do 21. decembra 2025. godine u 17 časova na Epic Games Store-u. Nakon isteka roka, platforma će predstaviti peti po redu poklon u okviru ovogodišnje praznične sezone.

Blood West
Izvor: Game Trailers

