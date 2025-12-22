Expedition 33 diskvalifikovan sa dodjele nagrada nakon proglašenja pobjednika: Developer koristio AI

Prestižne indie nagrade povučene su nakon potvrde da su u razvoju igre korišćeni generativni AI alati, što je strogo zabranjeno pravilima.

Izvor: expedition33.com

Francuska RPG igra Clair Obscur: Expedition 33 ostala je bez dvije prestižne nagrade samo nekoliko sati nakon proglašenja pobjednika. Organizatori su odlučili da povuku priznanja kada je potvrđeno da su tokom razvoja korišćeni alati zasnovani na generativnoj vještačkoj inteligenciji, što je strogo zabranjeno pravilima takmičenja.

Riječ je o nagradama za Igru godine i Debi igre, koje dodjeljuje Indie Game Awards. Ovo priznanje važi za jedno od najstrožih u indie svijetu, jer dozvoljava učešće samo igrama koje nisu pod kontrolom velikih izdavača i koje u razvoju nisu koristile generativni AI.

Problem je nastao kada je studio Sandfall Interactive potvrdio da su tokom produkcije korišćene AI teksture kao privremeni materijali. Iako su te teksture kasnije uklonjene i zamijenjene ručno rađenim assetima, sama činjenica da su postojale bila je dovoljna za diskvalifikaciju.

Pravila su, ipak, jasna, a izuzeci ne postoje - politika dodjele koju organizuje Six One Indie zabranjuje bilo kakvu upotrebu generativne vještačke inteligencije.

Proglašeni novi pobjednici

Nakon diskvalifikacije igre Expedition 33, priznanja su pripala drugoplasiranim igrama u obe kategorije.

Nagrada za Debi igre dodijeljena je survival hororu Sorry We’re Closed, dok je titulu Igre godine preuzela avantura sa zagonetkama Blue Prince. Odluka je izazvala podijeljene reakcije u zajednici.

Jedan dio publike pozdravio je čvrst stav protiv generativne vještačke inteligencije, smatrajući da se time štiti autentična kreativnost i rad umjetnika. Drugi dio smatra da je u pitanju pretjerana kazna, jer su sporni AI materijali bili samo privremeni i nenamjerno su dospjeli u finalnu verziju igre.

Izvor: Telegraf Biznis