Besplatna igra koja traži dogovor i mozak: Požurite da preuzmete novi Epic poklon

Epic Games Store besplatno nudi kooperativnu igru We Were Here Together, u kojoj je komunikacija ključ uspjeha.
Bliži smo kraju nego početku Epic Games Store prazničnog darivanja, ali još nije gotovo. Deseti ovosezonski poklon po redu donosi kooperativno iskustvo koje testira komunikaciju, logiku i timski duh, a u pitanju je We Were Here Together.
Riječ je o igri studija Total Mayhem Games, trećoj po redu u serijalu, koji je poznat po intrigantnim zagonetkama i jedinstvenom kooperativnom gejmpleju. U ovoj avanturi, vi i vaš partner preuzimate uloge istraživača koji su zarobljeni u ledenom kraljevstvu i pokušavaju da otkriju tajne misteriozne citadele. Ali postoji caka - svaki igrač vidi samo svoj dio zagonetke, pa je precizna komunikacija putem glasovnog četa ključ za napredak.
Za razliku od klasičnih co-op igara, We Were Here Together ne naglašava akciju, već razumijevanje i saradnju. Dok rješavate zagonetke, napredak zavisi od zajedničkog razmišljanja i razmjene informacija. Osjećaj uspjeha nakon rješenja složenih misterija spada među one rijetke trenutke zbog kojih kooperativne igre ostaju nezaboravne.
Igra je solidno ocijenjena, kako od kritičara, tako i od gejmera. Prosječna ocjena joj je 77/100 na Metacritic sajtu, dok je o njoj 83% Steam igrača ostavilo pozitivno mišljenje.
We Were Here Together možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 27. decembra u 17 časova. Nakon toga, stiže naredna igra - zato ne propustite priliku da dodate ovu avanturu u vašu kolekciju.