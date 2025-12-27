Besplatna igra koja traži dogovor i mozak: Požurite da preuzmete novi Epic poklon

Epic Games Store besplatno nudi kooperativnu igru We Were Here Together, u kojoj je komunikacija ključ uspjeha.

Izvor: Epic Games Store

Bliži smo kraju nego početku Epic Games Store prazničnog darivanja, ali još nije gotovo. Deseti ovosezonski poklon po redu donosi kooperativno iskustvo koje testira komunikaciju, logiku i timski duh, a u pitanju je We Were Here Together.

Riječ je o igri studija Total Mayhem Games, trećoj po redu u serijalu, koji je poznat po intrigantnim zagonetkama i jedinstvenom kooperativnom gejmpleju. U ovoj avanturi, vi i vaš partner preuzimate uloge istraživača koji su zarobljeni u ledenom kraljevstvu i pokušavaju da otkriju tajne misteriozne citadele. Ali postoji caka - svaki igrač vidi samo svoj dio zagonetke, pa je precizna komunikacija putem glasovnog četa ključ za napredak.

Za razliku od klasičnih co-op igara, We Were Here Together ne naglašava akciju, već razumijevanje i saradnju. Dok rješavate zagonetke, napredak zavisi od zajedničkog razmišljanja i razmjene informacija. Osjećaj uspjeha nakon rješenja složenih misterija spada među one rijetke trenutke zbog kojih kooperativne igre ostaju nezaboravne.

Igra je solidno ocijenjena, kako od kritičara, tako i od gejmera. Prosječna ocjena joj je 77/100 na Metacritic sajtu, dok je o njoj 83% Steam igrača ostavilo pozitivno mišljenje.

We Were Here Together možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 27. decembra u 17 časova. Nakon toga, stiže naredna igra - zato ne propustite priliku da dodate ovu avanturu u vašu kolekciju.