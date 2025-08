Zvezda u Poljskoj traži pobjedu protiv Leha: Milojević na "slatkim mukama", cijeli tim spreman za borbu

Crvena zvezda gostuje u Poljskoj ekipi Leha i sa njima će igrati prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda igra prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, timu iz Beograda rival će biti ekipa Leha iz Poznanja. Njihov susret na programu je u sredu od 20.30 sati, a crveno-bijelima, naravno, potrebna je što bolja igra i eventualna pobjeda na gostujućem terenu kako bi se rasterećeniji vratili u Beograd.

Igrači crveno-bijelog tima, ali i veliki broj navijača nalazi se u Poznanju u kojem ih je dočekala policija - na svakom ćošku. Ipak, crveno-bijeli su spremni za važan duel i to je ono što sve raduje. Trener Milojević moći će da računa na sve igrače osim na Nemanju Radonjića, pa se samim tim nalati na "slatkim mukama", jer ima širok spektar igrača na raspolaganju.

Što se tiče kadrovske situacije, samo je Radonjić odsutan. Svi ostali igrači su spremni. Rade Krunić i Marko Arnautović su trenirali normalno. Od koga su došle te informacije, njih treba da pitate", rekao je Vladan Milojević. To znači da će Marko Arnautović i Rade Krunić biti u konkurenciji za tim", bio je jasan Milojević.

Šta je Milojević rekao o Lehu?

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević pohvalio je igrače rivalskog tima, kao i njihovu ligu. "Dosta cijenim Leh, dosta cijenim poljsko prvenstvo koje je sve jače. Ima dosta dobrih igrača, što Poljaka, što stranca. Leh je dobro treniran i vođen, sa drugačijom kulturom koju je donio moj kolega."

"Očekuje nas izuzetno teška utakmica, ništa manje ili više nego ostale utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Svaka lopta može da bude kobna. Očekujem da će obje utakmice biti tvrde, trkačke", zaključio je trener Zvezde.

Šta je rekao trener Leha pred meč sa Zvezdom?

Trener poljskog Leha Nils Frederiksen izneo je očekivanja pred meč sa beogradskim timom. "Zdravstvena situacija se ne razlikuje dramatično u odnosu na prošlu utakmicu. Bartoš Salamon i Afonso Souza neće biti u timu. U posljednje vrijeme na raspolaganju imam četvoricu štopera, ali ta četiri defanzivca su nam dovoljna. Salamon je nedavno imao manji zahvat, tako da neće biti uvršten u tim za ovu utakmicu", rekao je Frederiksen.

"Želimo da protivnik vrši pritisak na nas, jer će nam tada biti lakše da joj ugrozimo odbranu. Ne znam da li će Crvena zvezda sutra vršiti pritisak, možda će igrati na 0:0, da bi rešili ovaj dvomeč kod kuće. Razmatramo razne scenarije. Mnogo znam o srpskom timu - godinama igraju u evropskim takmičenjima, od čega dva puta uzastopno u Ligi šampiona. Veoma su snažan tim, sa mnogo kvaliteta, posebno u napadu. Crvena zvezda ima veći kvalitet od klubova iz Ekstraklase, ali definitivno možemo da joj naudimo. Oni su iskusan tim, tako da sigurno neće biti 'luda' utakmica. Protivnik će sigurno željeti da je drži pod kontrolom."

Ko su novajlije u timu Zvezde?

FK Crvena zvezda je sa liste igrača za Ligu šampiona obrisala trojicu igrača - Jegora Pruceva, Kejmera Sandovala i Ebenezera Anana. Sa druge strane, crveno-bijeli su na spisak igrača za najjače takmičenje dodali novajlije - beka Nikolu Stankovića, defanzivnog vezistu Mahmudu Bađa i krilnog napadača Šavija Babiku.

"Kvalitetni igrači su došli, Bađo i Babika. Bađo dolazi iz prvenstva, Babika iz pripremnog perioda. Skautirali smo ih i pratili, srećni smo što su došli. Donijeće nam kvalitet. Spremni su za utakmicu sutra. vidjećemo koliko ćemo ih koristiti na utakmici protiv Leha u Poznanju", rekao je Milojević.

Takođe, važno je znati da će Milojević moći da računa i na Marka Arnautovića i Radeta Krunića za koje se spekulisalo da neće biti spremni za meč. Kad je u pitanju reprezentativac Austrije, Milojević je istakao da će on moći da igra u tandemu sa Endiajeom. "Imamo dosta dobrih igrača i to me raduje. Sa druge strane, stavlja me na slatke muke.Svi igrači dobro rade, motivisani su, dobri su. Ja sam zadovoljan. Da li mogu da igraju, naravno. Naravno, svi mogu da igraju. Zavisi samo za šta ćemo se mi opredijeliti", rekao je Vladan Milojević.

Gdje možete gledati prenos meča Leh - Crvena zvezda?

Prenos meča možete gledati na Areni premijum 1 ili RTS 1, ali i uz lajv tekstualni prenos na MONDU uz našeg izvještača Dušana Ninkovića sa lica mjesta. Meč koji počinje u 20.30 časova, sudiće ga Nemac Tobijas Štiler. Revanš meč je na programu šest dana kasnije u 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, a tada će pravdu dijeliti Francuz Fransoa Leteksje.

