logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda šampion Evrope u mačevanju: Istorijski uspjeh za srpski tim

Crvena zvezda šampion Evrope u mačevanju: Istorijski uspjeh za srpski tim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srbija ima šampiona Evrope u mačevanju, a to je tim Crvene zvezde.

Crvena zvezda šampion Evrope u mačevanju Izvor: Youtube/ Fencing Vision/printscreen

Crvena zvezda je osvojila evropsku titulu u mačevanju, što je istorijski uspjeh za crveno-bijele i srpski sport!

Podsjećamo, Crvena zvezda je i prošle godine imala izuzetne uspjehe u mačevanju, a tada su predstavnici srpskog kluba zaustavljeni u finalu. Zbog velikog uspjeha oglasio se i Zvezdan Terzić koji im je čestitao, a očigledno ih i motivisao da rade još bolje kako bi se ove godine domogli titule.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mačevanje Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC