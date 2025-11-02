Crvena zvezda šampion Evrope u mačevanju: Istorijski uspjeh za srpski tim

Srbija ima šampiona Evrope u mačevanju, a to je tim Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/ Fencing Vision/printscreen

Crvena zvezda je osvojila evropsku titulu u mačevanju, što je istorijski uspjeh za crveno-bijele i srpski sport!

Podsjećamo, Crvena zvezda je i prošle godine imala izuzetne uspjehe u mačevanju, a tada su predstavnici srpskog kluba zaustavljeni u finalu. Zbog velikog uspjeha oglasio se i Zvezdan Terzić koji im je čestitao, a očigledno ih i motivisao da rade još bolje kako bi se ove godine domogli titule.