Reprezentativac Finske prvo pojačanje Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi?

Nakon vijesti da će Saša Obradović preuzeti Crvenu zvezdu i drugi put sjesti na klupu kluba sa Malog Kalemegdana dolaze vijesti i o mogućim pojačanjima.

Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia/MN Press

Crvena zvezda po svemu sudeći ima novog trenera Sašu Obradovića, a ima i nove igrače. Nakon što je doveden Donatas Motiejunas, a sada itaijanski mediji prenose da juri još jednog centra.

U pitanju je Finac Oliver Nkamhua koji je navodno na meti crveno-bijelih i Dubaija. Već je Dubai pokvario planove Partizanu i doveo Tarana Armstronga, a sada se navodno "miješaju" i Crvenoj zvezdi. Ukoliko do ovog transfera ipak dođe biće to prvo pojačanje Saše Obradovića.

Gledali smo ga u dresu Finske na Eurobasketu, ali on se jednako dobro snalazi i kao četvorka, a problem pravi njegov sadašnji klub. Italijanski Vareze ne želi da ga pusti, a navodno i sam Nkamhua ne žuri da napusti ekipu. U prošlom kolu italijanske lige protiv Sasarija dao je 23 poena i imao 5 skokova.

Ko je Oliver Nkahmua?

Rođen je 2. maja 2000. godine u Helsinkiju, majka mu je Finkinja, a otac Kamerunac koji je u Finsku došao da igra košarku. Počeo je da igra košarku u čuvenoj finskoj košarkaškoj akademiji HVA Maraski u kojoj su ponilkli i Lauri Markanen, Miro Litl, Mikael Jantunen, Edon Mađuni i Elijas Valtonen.

Otišao je na koledž i četiri godine bio na Tenensiju, a onda je imao dodanu godinu u Mičigenu. Zatim je prošle sezone igrao za Kemnic, a sada je tek stigao u Vareze.

️ Dubai and Crvena Zvezda have reportedly requested information about Olivier Nkamhoua in the last few hours. However, Pallacanestro Varese has stated that it does not wish to release the player.



The Finnish forward, born in 2000, scored 23 points and grabbed 5 rebounds in…pic.twitter.com/MxC3kE3woo — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)October 8, 2025

Miško već potpisao

Već je potpisao ugovor u Srbiji finski košarkaš. Prije nego što je Mika Murinen stigao u Partizan Miško Ražnatović se pohvalio da mu je Nkamua novi klijent.

Taj potpis je došao poslije sjajnog Eurobasketa za selekciju Finske na kome je Nkamua bio jedan od najboljih i imao je u prosjeku 10,8 peona, 5,3 skoka i 2,9 asistencija. Najbolje mečeve odigrao je u meču za treće mesto protvi Grčke sa 15 poena, protiv Njemačke u polufinalu sa 21 poenom i u duelu sa Nijemcima u grupi gdje je dao 16 poena.

One of the most important parts of this summer s Finnish basketball miracle, Olivier Nkamhoua is our new client!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)September 27, 2025

(MONDO)

BONUS VIDEO: