Reprezentativac Finske prvo pojačanje Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
Nakon vijesti da će Saša Obradović preuzeti Crvenu zvezdu i drugi put sjesti na klupu kluba sa Malog Kalemegdana dolaze vijesti i o mogućim pojačanjima.

sasa obradovic u crvenu zvezdu dovodi olivera nkamhuu Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia/MN Press

Crvena zvezda po svemu sudeći ima novog trenera Sašu Obradovića, a ima i nove igrače. Nakon što je doveden Donatas Motiejunas, a sada itaijanski mediji prenose da juri još jednog centra.

U pitanju je Finac Oliver Nkamhua koji je navodno na meti crveno-bijelih i Dubaija. Već je Dubai pokvario planove Partizanu i doveo Tarana Armstronga, a sada se navodno "miješaju" i Crvenoj zvezdi. Ukoliko do ovog transfera ipak dođe biće to prvo pojačanje Saše Obradovića. 

Gledali smo ga u dresu Finske na Eurobasketu, ali on se jednako dobro snalazi i kao četvorka, a problem pravi njegov sadašnji klub. Italijanski Vareze ne želi da ga pusti, a navodno i sam Nkamhua ne žuri da napusti ekipu.  U prošlom kolu italijanske lige protiv Sasarija dao je 23 poena i imao 5 skokova. 

Ko je Oliver Nkahmua?

Rođen je 2. maja 2000. godine u Helsinkiju, majka mu je Finkinja, a otac Kamerunac koji je u Finsku došao da igra košarku. Počeo je da igra košarku u čuvenoj finskoj košarkaškoj akademiji HVA Maraski u kojoj su ponilkli i Lauri Markanen, Miro Litl, Mikael Jantunen, Edon Mađuni i Elijas Valtonen.

Otišao je na koledž i četiri godine bio na Tenensiju, a onda je imao dodanu godinu u Mičigenu. Zatim je prošle sezone igrao za Kemnic, a sada je tek stigao u Vareze.

Miško već potpisao

Već je potpisao ugovor u Srbiji finski košarkaš. Prije nego što je Mika Murinen stigao u Partizan Miško Ražnatović se pohvalio da mu je Nkamua novi klijent. 

Taj potpis je došao poslije sjajnog Eurobasketa za selekciju Finske na kome je Nkamua bio jedan od najboljih i imao je u prosjeku 10,8 peona, 5,3 skoka i 2,9 asistencija. Najbolje mečeve odigrao je u meču za treće mesto protvi Grčke sa 15 poena, protiv Njemačke u polufinalu sa 21 poenom i u duelu sa Nijemcima u grupi gdje je dao 16 poena.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:33
Saša Obradović u Pioniru
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

