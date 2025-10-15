logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zavaravamo se, ne može ovako": Dok je Zvezda slavila, Vlade Đurović poslao upozorenje

"Zavaravamo se, ne može ovako": Dok je Zvezda slavila, Vlade Đurović poslao upozorenje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vlade Đurović je poslije velike pobjede Crvene zvezde u Beogradskoj areni konstatovao da će ovaj tim morati uskoro da pronađe novog organizatora igre - ako želi rezultate u elitnom takmičenju.

Vlade Đurović o utakmici Crvena zvezda Žalgiris Izvor: MN PRESS, Arena Sport /Printscreen

Crvena zvezda slavila je protiv Žalgirisa u tijesnom meču u Beogradskoj areni. Možda crveno-bijeli ne bi bili ovako ubjedljivi da se kao "iks faktor" u drugom poluvremenu nije pojavio Džordan Nvora. Međutim, jasno je da crveno-bijele neće moći da vodi samo jedan igrač, zbog toga je Vlade Đurović poslije pobjede Zvezde naglasio - srpskom timu je neophodan plejmejker.

Crvena zvezda mogla je da računa na Kodija Miler-Mekintajera i povratnika u redove kluba sa Malog Kalemegdana Jaga dos Santosa. Prema riječima Đurovića ova pobjeda Zvezde ne smije dati lažan osjećaj da će ovaj tim moći da nastavi u istom ritmu, a kao glavnu stavku koju tim Saše Obradovića mora da popravi je dolazak novog organizatora igre.

"Da se ne zavaravamo, Zvezda ne može da nastavi više ovako. Zvezdi je neophodan plejmejker, jer sa Mekintajerom se samo zavaravamo. Potreban je i šuter, mada je to manji problem, možda će Grejem proigrati uskoro. Možda će i Karter ranije da se vrati, plus Dobrić", objasnio je Đurović.

Mekintajer je susret završio sa četiri poena, dva skoka, ali i šest asistencija. S druge strane, Dos Santos je imao vrlo sličan učinak, a razlika je u tome što je zabilježio jednu uhvaćenu loptu.

Šta je Đurović rekao o igri Zvezde, posebno o Nvori?

"Nvora je pravi igrač. Malo sam ga potcijenio, on ima šut i za tri i za dva poena, prodire i u lijevu i u desnu stranu, vrlo je bezobrazan, drzak, snalažljiv. Odličan! Najbolji je bio na terenu, to je sasvim sigurno. Nvora je igrač koji izmišlja koš. Kad ne znaš šta ćeš, daš mu loptu i on će nekim prodorom, nekim naskokom uspjeti. Lukav je, zna da ukrade loptu, mnogo je bolji nego što sam očekivao.", započeo je Đurović u studiju Arene sport.

"Motiejunas je bio izvan mojih očekivanja, nisam vjerovao da će ponoviti utakmicu iz Istanbula, odličan je bio. Davidovac je mnogo bolji bio, nego na posljednjim utakmicama. Već sam rekao da će on i Kalinić morati da nadoknade poene Kartera, donekle su uspjeli to. Odželej je na kraju ispao džoker, dao je 10 poena. Vjerujem da i trener Žalgirisa, kao i mi ovdje nije očekivao da će dati više do tri, koliko je inače davao, to je nadoknadilo ono što bi povrijeđeni igrači uradili."

Pogledajte

01:01
Koreografija pred meč Crvena Zvezda - Žalgiris
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga Vlade Đurović KK Žalgiris

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC