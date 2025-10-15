"Zavaravamo se, ne može ovako": Dok je Zvezda slavila, Vlade Đurović poslao upozorenje

Vlade Đurović je poslije velike pobjede Crvene zvezde u Beogradskoj areni konstatovao da će ovaj tim morati uskoro da pronađe novog organizatora igre - ako želi rezultate u elitnom takmičenju.

Crvena zvezda slavila je protiv Žalgirisa u tijesnom meču u Beogradskoj areni. Možda crveno-bijeli ne bi bili ovako ubjedljivi da se kao "iks faktor" u drugom poluvremenu nije pojavio Džordan Nvora. Međutim, jasno je da crveno-bijele neće moći da vodi samo jedan igrač, zbog toga je Vlade Đurović poslije pobjede Zvezde naglasio - srpskom timu je neophodan plejmejker.

Crvena zvezda mogla je da računa na Kodija Miler-Mekintajera i povratnika u redove kluba sa Malog Kalemegdana Jaga dos Santosa. Prema riječima Đurovića ova pobjeda Zvezde ne smije dati lažan osjećaj da će ovaj tim moći da nastavi u istom ritmu, a kao glavnu stavku koju tim Saše Obradovića mora da popravi je dolazak novog organizatora igre.

"Da se ne zavaravamo, Zvezda ne može da nastavi više ovako. Zvezdi je neophodan plejmejker, jer sa Mekintajerom se samo zavaravamo. Potreban je i šuter, mada je to manji problem, možda će Grejem proigrati uskoro. Možda će i Karter ranije da se vrati, plus Dobrić", objasnio je Đurović.

Mekintajer je susret završio sa četiri poena, dva skoka, ali i šest asistencija. S druge strane, Dos Santos je imao vrlo sličan učinak, a razlika je u tome što je zabilježio jednu uhvaćenu loptu.

Šta je Đurović rekao o igri Zvezde, posebno o Nvori?

"Nvora je pravi igrač. Malo sam ga potcijenio, on ima šut i za tri i za dva poena, prodire i u lijevu i u desnu stranu, vrlo je bezobrazan, drzak, snalažljiv. Odličan! Najbolji je bio na terenu, to je sasvim sigurno. Nvora je igrač koji izmišlja koš. Kad ne znaš šta ćeš, daš mu loptu i on će nekim prodorom, nekim naskokom uspjeti. Lukav je, zna da ukrade loptu, mnogo je bolji nego što sam očekivao.", započeo je Đurović u studiju Arene sport.

"Motiejunas je bio izvan mojih očekivanja, nisam vjerovao da će ponoviti utakmicu iz Istanbula, odličan je bio. Davidovac je mnogo bolji bio, nego na posljednjim utakmicama. Već sam rekao da će on i Kalinić morati da nadoknade poene Kartera, donekle su uspjeli to. Odželej je na kraju ispao džoker, dao je 10 poena. Vjerujem da i trener Žalgirisa, kao i mi ovdje nije očekivao da će dati više do tri, koliko je inače davao, to je nadoknadilo ono što bi povrijeđeni igrači uradili."

