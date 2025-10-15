logo
Zvezda prestigla Partizan, Žalgiris ostao prvi: Ovo je nova tabela Evrolige

Zvezda prestigla Partizan, Žalgiris ostao prvi: Ovo je nova tabela Evrolige

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je pobijedila Žalgiris na domaćem terenu i napredovala na tabeli Evrolige.

Tabela Evrolige poslije 4. kola Izvor: sofascore.com/MN Press

Crvena zvezda je vezala dvije pobjede u Evroligi. Poslije trijumfa u Istanbulu nad Fenerbahčeom u Beogradskoj areni pao je Žalgiris. Nakon što su crveno-bijeli zauzimali 16. mjesto, sada je njihov plasman bolji za dvije pozicije. Trenutno su 12. i nalaze se ispred ekipe Partizana.

Crvena zvezda je promijenila trenera i sada klub sa Malog Kalemegdana vodi bivši igrač crveno-bijelih Saša Obradović. Po dolasku bivšeg trenera Monaka, klub je ostvario još jednu pobjedu i čini se da je sada na pravom putu da nastavi u istom ritmu. Zvezda je u Beogradskoj areni upisala pobjedu 88:79, pretezano zahvaljujući dobroj partiji Džordana Nvore koji je upisao 24 poena.

Imao je Nigerijac veliku pomoć i Donatasa Mortiejunasa koji je, kao i u prošlom meču, bio konstantan. Susret je završio sa 13 poena, a isti učinak imao je i Čima Moneke koji je mučio problem sa faulovima, pa je zbog ishitrenih reakcija morao ranije da napusti teren i susret do završnice gleda sa klupe. Ipak i pobjeda Zvezde nad timom iz Litvanije nije mogao da skloni Žalgiris sa prve pozicije. 

Naravno, pozicija na tabeli Evrolige i te kako je promjenljiva s obzirom na to da je ove nedjelje u toku duplo kolo elitnog takmičenja, a u sredu nas čekaju ostali mečeve četvrtog kola. Među tim utakmicama nalazi se i susret Partizana i Real Madrida u Španiji koji je na programu u srijedu od 20.45 sati.

Šta čeka Crvenu zvezdu u narednom periodu?

Na programu je duplo kolo Evrolige, a to znači da će Crvena zvezda poslije meča u utorak odigrati još jednu utakmicu. U petak će, od 19 sati, igrati protiv Real Madrida u Beogradskoj areni. S druge strane, Partizan će nastaviti gostovanje u Španiji i poslije susreta sa "kraljevskim klubom" otputovaće u Vitoriju gdje će mu u petak od 20.45 rival biti Baskonija.



Standings provided by Sofascore

