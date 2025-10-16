Saša Obradović rekao sve o povredama i pojačanjima u Zvezdi: "Rekli smo, to je jedna od ideja"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je istakao da klub pokušava da dovede adekvatno pojačanje na poziciji beka, a takođe i da se čeka povratak nekih igrača u ekipu.

Crvena zvezda je poslije dvije uzastopne pobjede i promjene trenera u mnogo boljoj situaciji nego na samom početku sezone, a novi trener Saša Obradović ipak ima mnogo problema. Pred meč sa Real Madridom u petom kolu Evrolige ima mnogo povrijeđenih igrača.

Istakao je da poslije jednog odigranog meča ne može da popravi probleme koji postoje u timu. Ipak ni poslije dvije pobjede nema nikakvog mjesta opuštanju.

"Stvari koje nisu dobre ne možeš da popraviš poslije jedne utakmice. Mi smo došli iz škole kada odigraš dobru utakmicu, samo budi još jače kritički nastrojen, jer onda će da odigraju još bolje, ali vremena su se promijenila i treba voditi računa o tom dijelu.

Možda treba promijeniti još neke detalje u napadu. Skariolo je poznat kao neko ko može da mijenja odbrane i treba na zonu da se spremimo, to smo vidjeli i protiv Partizana. Posebno što imamo skraćenu rotaciju, treba voditi računa o fokusu i energiji", rekao je Obradović novinarima.

Šta je sa povrijeđenima?

Veliki je broj povrijeđenih igrača, pogotovo na mjestu centra i beka, ali za sada se ništa ne zna tačno o danu povratka na teren. "Vidjećemo dan za dan za svakog od njih ko je gdje i koliko su blizu povratku, ali treba ih očekivati u narednim danima", otkrio je.

Kako sa Realom?

"Prva ideja je da ne počneš loše utakmicu. Imali smo neke utakmice gdje je Real sve prve četvrtine pobijedio, ulaze jako, ali zadnje četvrtine im nisu tako dobre. Da li se opuste prilikom velikog vođstva – ne znam, ali mnogo je važno kako se počne meč. Imaju prepoznatljiv stil, sa petorkama koje igraju različitu vrstu igre. Moramo da pričamo o tome da ne bude lakih poena i skoka u napadu. Real je sigurno fajnal-for ekipa, timski su organizovani, imaju tri–četiri vrhunska igrača i mogu da budu konstantni tokom cijele sezone", objasnio je Obradović.

Da li dolazi pojačanje?

Poslije povrede Ajzee Kenana i problema za Tajsona Kartera i Devontea Grejema postavilo se pitanje da li će Crvena zvezda dovesti nekog beka ili pleja. Postoji mogućnost.

"Mi smo i rekli da je to jedna od ideja, da se dovede kvalitetan igrač, koliko je to i moguće naći u ovom momentu. Neizvjesnost oko Kartera i Devontea nam donosi neka pitanja šta da radimo. Oni su projektovani da prave razliku na bekovskim pozicijama. Ne bih pošto-poto, ali i o tome sada može da se razmišlja, da ne izgubiš još nekoga u ovako teškom rasporedu", naglasio je on.

Govorio je i o novajliji Stefanu Miljenoviću, koji se tek privikava na sistem i zahtjeve ekipe. "Treba i meni malo vremena, znam da je igrao Jadransku ligu odlično, treba i on da se prilagodi na mene. Vidjećemo šta nam i treninzi i utakmice donose. Dečko je motivisan, radi odlično," istakao je trener Zvezde.

