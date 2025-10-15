logo
Uspješno operisan Ajzea Kenan, košarkaš Crvene zvezde

Uspješno operisan Ajzea Kenan, košarkaš Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan operisan je u Americi, nakon teške povrede koju je zadobio.

kosarkas zvezde ajzea kenan operisan u sad Izvor: Instagram/crvenazvezdakk/printscreen

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobjedu protiv Žalgirisa na drugom debiju Saše Obradovića i tako obradovali navijače nakon lošeg starta sezone, a sada važne vijesti stižu i sa drugog kraja svijeta. Crveno-bijeli duži vremenski period neće moći da računa na Ajzeu Kenana, ali je dobra vijest da je iskusni bek uspješno operisan u SAD.

Kenan je morao da bude podvrgnut hirurškoj intervenciji nakon povrede u ranoj fazi sezone, a odlučeno je da se zahvat izvede u Americi. Bek Zvezde će tamo nastaviti oporavak od teške povrede, a ostaje da se vidi kolika pauza čeka iskusnog košarkaša koji je i prethodne sezone igrao za srpski klub.

"Sjajne vijesti stižu nam danas. Ajzea Kenan je uspješno operisan u SAD, sve je proteklo u najboljem redu. Želimo našem prvotimcu brz i uspešan oporavak", napisala je Crvena zvezda uz fotografiju povrijeđenog Kenana, koji u ovom trenutku mnogo nedostaje srpskom klubu koji ima velikih problema sa povredama. Pogledajte objavu crveno-bijelih:

Kakvu povredu ima Ajzea Kenan?

Bek Crvene zvezde povrijedio se na meču protiv Dubaija, u okviru VTB Superkupa koji se ove godine igrao u Beogradskoj areni. Kenan se tokom prodora ka košu uhvatio za koljeno, a situacija je odmah izgledala veoma ozbiljno jer do povrede nije došlo nakon nekog kontankta.

Pogledajte

00:23
Ajzea Kenan povreda
Izvor: arena 3 premium
Izvor: arena 3 premium

Klub se oglasio nakon obavljenih ljekarskih pregleda i potvrdio loše vijesti. "KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da su ljekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povrijedio prednje ukrštene ligamente koljena. Ajzea Kenan se povrijedio tokom prvog poluvremena utakmice VTB Superkupa sa Dubaijem. Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu", saopštio je klub.

Bonus video:

Pogledajte

02:36
Nikola Kalinić utisci posle pobede protiv Žalgirisa
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

