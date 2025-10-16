logo
Zvezda poslala ponudu, Ataman odbio: Obradović ostao bez pojačanja, mora da traži drugu opciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda navodno je poslala ponudu za pozajmicu Ti Džej Šortsa iz Panatinaikosa, ali je Ergin Ataman to odmah odbio

KK Crvena zvezda poslala ponudu za Ti Džej Šortsa Panatinaikos odbio Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je na tržištu i traži igrača na bekovskim pozicijama što prije. Navodno je jedna od ideja bio Ti Džej Šorts (28), ali je Ergin Ataman automatski odbio tu ponudu. Tako tvrde mediji iz Italije i Grčke.

"Zvezda je poslala ponudu o pozajmici Panatinaikosu za Ti Džej Šortsa. Odbijena je", napisao je novinar Andrea Kalconi i dodao da je informaciju potvrdio i grčki novinar Sortis Vertakis iz "SDNA". Izgleda da će morati Saša Obradović da nađe drugo rješenje, ako je ovo bila jedna od opcija.

Spominju se mnoga imena u prethodnom periodu, posebno od momenta kada je potvrđeno da je Tajson Karter u bolnici i da je neizvjesno koliko dugo će pauzirati. Posljednji igrač koji se dovodi u vezu sa srpskim klubom je Džejms Palmer iz Galatasaraja.

Ko je Ti Džej Šorts?

Ti Džej Šorts imao je sezonu iz snova u Parizu. Bio je jedan od kandidata za MVP nagradu koja je na kraju pripala Kendriku Nanu. Zato ga je Panatinaikos i doveo u Atinu. Ali, ako je suditi po prvim utakmicama u zelenom dresu, djeluje da je to bila velika greška.

Šorts ove sezone ima prosjek od 3,2 poena, 2,8 asistencija i 0,5 skokova po meču na četiri odigrane utakmice. Primjera radi, u Parizu je odigrao 37 mečeva i prosječno davao 19 poena, uz 7,3 asistencije i 2,6 skokova po meču. U francuskom klubu je proveo dvije sezone, a uveo ih je u Evroligu pošto im je donio titulu i bio MVP Evrokupa. Prije toga je sa njemačkim Bonom osvojio FIBA Ligu šampiona i bio MVP tog takmičenja. Sada su se stvari dosta promijenile...

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Panatinaikos

