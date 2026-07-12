Povratak Konora Mekgregora nije mogao da bude veća katastrofa: Veliki šampon uplakan napustio oktagon

Legendarni Konor Mekgregor protiv Maksa Holoveja izdržao u oktagonu oko minut, a zatim u suzama i velikim bolovima otišao iz oktagona.

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Povratak legendarnog Konora Mekgregora, nakon višegodišnje pauze, završen je katastrofalno i po njega i po ljubitelje MMA. Na UFC događaju koji je trebalo da označi njegov veliki povratak na scenu vidjeli smo tek oko minut borbe, nekoliko dobrih udaraca koje mu je zadao Maks Holovej i tešku povredu zbog koje Irac nije mogao ni da stoji na nogama.

Mekgregor je imao ogromnu želju da napravi štetu Holoveju, pa je već u prvoj sekundi pokušao atraktivnim udarcem da šokira rivala. Tom prilikom proklizala mu je noga, a nešto slično se desilo i nekoliko trenutaka kasnije. Maks Holovej prvi je primijetio da Konor Mekgregor ima povredu nakon ta dva pokušaja, pa je sudiju u oktagonu pokušavao da upozori. Mekgregor je veći dio meča proveo na leđima, dok mu je Holovej iz stojećeg stava zadavao udarce - ili bar pokušavao to da uradi. Bila je to taktika Konora Mekgregora koji je imao očigledan problem. Uspijevao je da ga sakrije tek oko 65 sekundi...

Pošto nije mogao ni da stoji na nogama, Konor Mekgregor je morao da izgubi meč. Sudija je prekinuo borbu, Maks Holovej nije imao šta da proslavi, a Konor Mekgregor je u suzama otišao do svog tima. Dok je Holovej davao izjavu nakon ove "velike pobjede", Mekgregor je u bolovima napuštao arenu - možda i posljednji put u svojoj karijeri.

Max Holloway defeats Conor McGregor by TKO in Round 1#UFC329pic.twitter.com/52BnFWgeh2 — UFC (@ufc)July 12, 2026

Ovo je treći uzastopni poraz Konora Mekgregora u profesionalnoj karijeri, odnosno čak četvrti neuspjeh u posljednjih pet borbi. Njegov izuzetno loš niz počeo je davne 2018. godine u čuvenom meču protiv Habiba Nurmagomedova koji ga je "udavio" u oktagonu, ali se Mekgregor vratio trijumfom protiv Donalda Seronea. Ipak, to je bio samo bljesak - uslijedili su porazi protiv Dastina Poirijea u januaru i julu 2021. godine, a onda se završilo porazom od Holoveja tačno pet godina i jedan dan kasnije.

Ostaje da se vidi da li će se Konor Mekgregor vratiti u oktagon. Sada to djeluje gotovo nerealno, ali tek treba da se sazna više o njegovoj povredi jer nije bilo baš najjasnije da li ima problem sa koljenom, listom, Ahilovom tetivom... Možda je ovo bio i oproštaj nekada velikog šampiona.