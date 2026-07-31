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Filip Petrušev ne zaboravlja metode Duška Ivanovića: "Svi su to morali da potpišu"

Filip Petrušev ne zaboravlja metode Duška Ivanovića: "Svi su to morali da potpišu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Filip Petrušev otkrio je da je Duško Ivanović imao poseban kodeks ponašanja u Crvenoj zvezdi.

Filip petrusev svaki igrac je morao da potpise duskov pravilnik Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev podsjetio se perioda na Malom Kalemegdanu i saradnje sa crnogorskim stručnjakom Duškom Ivanovićem. Iskusni trener je poznat po specifičnom i neumoljivom načinu rada, ali reprezentativac Srbije kaže da je pod njegovom "palicom" najviše napredovao.

Tokom intervjua za "Meridian TV", govorio je i o pravima i zaštiti profesionalnih igrača, pa se priča o Dušku Ivanoviću sama nemetnula, budući da ima dosta onih koji su se žalili na njegove metode.

"Dok smo radili sa Duškom Ivanovićem, kod kojeg sam mnogo napredovao i zaista volio da treniram, bilo je zanimljivih anegdota. Volio je da imamo po dva treninga dnevno, što prije njegovog dolaska nije bila praksa. Gotovo svakog ponedjeljka ili utorka imali smo po dva treninga. Drugi je formalno bio označen kao opcioni. Kada smo to vidjeli, nismo bili oduševljeni, jer je sezona već bila u toku", rekao je Petrušev i nastavio:

 "Branko, kao kapiten, otišao je kod Duška da ga pita za taj drugi trening. Duško nam je rekao da ne moramo da dođemo, da postoji ELPA, ali da će onda taj jedan trening trajati dva, tri ili četiri sata. Vrlo brzo smo shvatili da je ipak bolje da odradimo oba treninga."

Duško Ivanović je imao svoj pravilnik i svaki igrač je to morao da poštuje. Taj kodeks je bio sveobuhvatan, a postojao je i rizik od kazne.

"Duško je imao čitavu gomilu papira. To je bio njegov pravilnik koji je svaki igrač morao da potpiše. Da je, recimo, Džabari bio kod nas, sigurno bi bio sankcionisan. Morao si da poštuješ apsolutno sva pravila - od dolaska na trening, preko oblačenja, do rada na treningu. Svakog igrača najviše zaboli kada mu uzmeš novac. I u Dubaiju imamo nešto slično, pa se i tamo plaćaju kazne."

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00:46
Filip Petrušev izbačen sa meča
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Filip Petrušev Duško Ivanović KK Crvena zvezda

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