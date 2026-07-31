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Srpski klub ispao iz Evrope, pa prodao najboljeg igrača za 1.5 miliona evra

Srpski klub ispao iz Evrope, pa prodao najboljeg igrača za 1.5 miliona evra

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Železničar zaradio je 1,5 miliona evra od prodaje stranca, a ima i procenat od naredne prodaje.

Srpski klub ispao iz Evrope, pa prodao najboljeg igrača za 1.5 miliona evra Izvor: MN PRESS

Poslije ispadanje iz Evrope, Železničar iz Pančeva oprostio se od svog najboljeg igrača, Silvestera Džaspera. Krilni napadač će karijeru nastaviti u Standardu iz Liježa.

Transfer u Standard realizovan je za obeštećenje od 1,5 miliona evra, uz ugovorene bonuse, dok je FK Železničar zadržao i 20 odsto od narednog transfera igrača.

Džasper je u FK Železničar Pančevo stigao u sezoni 2025/26, a za kratko vrijeme afirmisao se kao jedan od ključnih igrača ekipe. Tokom boravka u Pančevu zabilježio je sedam golova i sedam asistencija, ostavivši značajan trag u plavo-bijelom dresu.

Oproštajna poruka Džaspera

"Od mog prvog dana u klubu, pa sve do stvaranja istorije i prvog plasmana u kvalifikacije za Evropu - bilo je ovo nezaboravno putovanje i neprocjenjivo iskustvo. Želim od srca da se zahvalim svim navijačima, saigračima, trenerima i stručnom osoblju ovog velikog kluba na podršci, ljubavi i pomoći koju ste pružili meni i mojoj porodici tokom boravka ovdje. Uspomene koje smo zajedno stvorili zaista su nešto posebno i nikada neće biti zaboravljene. Vrijeme je da započnem novo poglavlje u životu i karijeri, ali uvijek ću biti zahvalan Železničaru na svemu i na uticaju koji je imao na moj fudbalski put. Želim vam sve najbolje u sezoni pred nama i u budućnosti. Uvijek ćete u meni imati velikog navijača. Od Džasa."

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Braga - Železničar, izlazak fudbalera
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 (MONDO)

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FK Železničar Pančevo

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