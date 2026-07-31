Srpski klub ispao iz Evrope, pa prodao najboljeg igrača za 1.5 miliona evra

FK Železničar zaradio je 1,5 miliona evra od prodaje stranca, a ima i procenat od naredne prodaje.

Izvor: MN PRESS

Poslije ispadanje iz Evrope, Železničar iz Pančeva oprostio se od svog najboljeg igrača, Silvestera Džaspera. Krilni napadač će karijeru nastaviti u Standardu iz Liježa.

Transfer u Standard realizovan je za obeštećenje od 1,5 miliona evra, uz ugovorene bonuse, dok je FK Železničar zadržao i 20 odsto od narednog transfera igrača.

Džasper je u FK Železničar Pančevo stigao u sezoni 2025/26, a za kratko vrijeme afirmisao se kao jedan od ključnih igrača ekipe. Tokom boravka u Pančevu zabilježio je sedam golova i sedam asistencija, ostavivši značajan trag u plavo-bijelom dresu.

Oproštajna poruka Džaspera

"Od mog prvog dana u klubu, pa sve do stvaranja istorije i prvog plasmana u kvalifikacije za Evropu - bilo je ovo nezaboravno putovanje i neprocjenjivo iskustvo. Želim od srca da se zahvalim svim navijačima, saigračima, trenerima i stručnom osoblju ovog velikog kluba na podršci, ljubavi i pomoći koju ste pružili meni i mojoj porodici tokom boravka ovdje. Uspomene koje smo zajedno stvorili zaista su nešto posebno i nikada neće biti zaboravljene. Vrijeme je da započnem novo poglavlje u životu i karijeri, ali uvijek ću biti zahvalan Železničaru na svemu i na uticaju koji je imao na moj fudbalski put. Želim vam sve najbolje u sezoni pred nama i u budućnosti. Uvijek ćete u meni imati velikog navijača. Od Džasa."

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(MONDO)