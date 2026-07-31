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Kraj poslije tri i po godine: Za njega više nema mjesta u Panatinaikosu

Kraj poslije tri i po godine: Za njega više nema mjesta u Panatinaikosu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bio je tu u najtežim i najslavnijim momentima, ali neće biti dio ere Željka Obradovića.

Panatinaikos dao otkaz pomocnom treneru Izvor: MN PRESS

KK Panatinaikos zahvalio se nekadašnjem pomoćniku Ergina Atamana, Hristosu Serelisu koji je bio dio stručnog štaba tri i po godine. On je bio desna ruka Turčinu, ali nakon dolaska Željka Obradovića i njegovog tima, došlo je vrijeme za rastanak.

Obradović je sa sobom doveo dobro poznata lica, Hose Mariju Iskijerda, Vladu Androića i Majka Batista, pa je odlučeno da se zahvale na saradnji Serelicu.

On se emotivnom porukom oprostio od kluba i navijača.

"Sve stvari u životu imaju svoj kraj, a najvažnije je da čovjek ode ispunjen i zadovoljan. Osjećam oboje u velikoj mjeri napuštajući Panatinaikos poslije tri i po godine. Želim prije svega da se zahvalim gospodinu Dimitrisu Janakopulosu na ukazanom povjerenju u specifičnom trenutku za klub, tokom kog je ostvaren povratak na nivo kom Panatinaikos zaista pripada.

 Hvala i treneru Atamanu na prihvatanju i sjajnoj saradnji, kao i cijeloj organizaciji - igračima, stručnom štabu i zaposlenima na svim zajedničkim bitkama. Odlazim sa satisfakcijom da sam dao svoj maksimum da pomognem timu na tom putu. Želim sve najbolje u nastavku onoga što je ovde izgrađeno i mnogo uspjeha treneru Obradoviću i njegovom štabu", naveo je Grk u emotivnom obraćanju.

Serelis je krajem sezone 2022/23 kratko bio u ulozi glavnog trenera, da bi po dolasku Ergina Atamana preuzeo ulogu njegovog prvog pomoćnika. Sa Panatinaikosom je osvoji četiri trofeja, od čega i onaj najvažniji - titulu u Evroligi 2024.

BONUS VIDEO:

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01:36
Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman
Izvor: arena 3 premium
Izvor: arena 3 premium

(MONDO)

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