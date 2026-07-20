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Partizanu se otvara put u Evropi: Odličan žrijeb u Ligi konferencija za crno-bijele

Partizanu se otvara put u Evropi: Odličan žrijeb u Ligi konferencija za crno-bijele

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je saznao rivala u Ligi konferencija, ako pobijedi UNA Strasen iz Luksemburga igraće sa kazahstanskim Tobolom ili Panevežisom iz Litvanije.

Protivnici srpskih klubova u trećem kolu Konferencijske lige Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva su dobili rivale u trećem kolu Lige konferencija. Crno-bijeli su imali sreće i ukoliko tim Saše Ilića prođe UNA Strasen iz Luksemburga igraće sa pobjednikom dvomeča u kome se Tobol iz Kazahstana sastaje sa ekipom Panevežisa iz Litvanije

Što se tiče Vojvodine, ako tim iz Novog Sada napravi čudo i prođe Ajaks igraće sa Šelburnom ili Nome Kaljuom, dok će Železničar u slučaju pobjede nad Bragom igrati sa azerbejdžanskim Nefčijem ili bjeloruskim Dinamom iz Minska.

Utakmice se igraju 6. i 13. avgusta.

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Tagovi

FK Vojvodina fudbal FK Partizan FK Železničar Pančevo Konferencijska liga

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