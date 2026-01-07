Luka Dončić burno proslavio poene: Unosio se u lice publici

Dok je Luka Dončić ispred publike proslavljao svoju nemoguću trojku, otpozadi mu je prišao Lebron Džejms.

Luka Dončić je na pravoslavni Božić odigrao sjajan meč, ubacio 30 poena i zajedno sa Lebronom Džejmsom koji je takođe brojao do 30 je donio pobjedu nad Nju Orleansom. A upravo njih dvojica su imali potez za pamćenje.

Na dva minuta do kraja meča, pri rezultatu 102:95 za Lejkerse djelovalo je da će se Nju Orleans odbraniti i uhvatiti priključak, ali je onda nevjerovatni plej Lejkersa pogodio sjajnu trojku. Na isteku napada je jedva uspio da krene u dribling, onda je iskoristio slučajni blok Lebrona i padajući u aut je pogodio trojku. Pogledajte kako se to desilo:

Nije se tu sve završilo, pošto je očigledno neko iz publike zadirkivao i provocirao Dončića, pa Slovenac nije ostao dužan. Luka je kada je pogodio trojku pogledao ka prvom redu tribina i dobacio nešto publici, a onda je burno proslavio svoj trijumf sa Lebronom.

Šta je rekao o ovom detalju poslije meča?

"Da, naravno. Rekao sam mu da je postavio sjajan blok. Da nije postavio taj blok ne bih mogao da postignem tu trojku. Bio je to sjajan momenat", odgovorio je na pitanje da li mu znači što je Lebron tako burno sa njim proslavio ovu trojku.

Lebron je odmah nakon bloka koji je postavio i nakon trojke koju je Luka pogodio sa leđa prišao Slovencu i "dočekao ga" na grudi. Nakon toga je igra stala, a njih dvojica su nastavila da slave prelomne poene na meču.