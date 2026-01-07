Luka Dončić na Božić Amerikancima pokazao ko je tata: Dominirao i pogađao nemoguće šuteve

Luka Dončić je na pravoslavni Božić odigrao nevjerovatan meč i upisao je čak 30 poena protiv Nju Orleans Pelikansa.

Morao je na teren na Božić Luka Dončić i doneo je pobedu svojim Los Anđeles Lejkersima. Ekipa koja traži pojačanja kako bi osvojila titulu savladala je Nju Orleans Pelikanse 111:103, a Dončić je blistao.

Imao je dabl-dabl sa 30 poena i 10 asistencija, a pratio ga je u njegovom timu Lebron Džejms koji je takođe imao 30 poena, uz po 8 skokova i asistencija. Dabl-dabl je upisao i Deandre Ejton sa 18 poena i 11 skokova, dok je Markus Smart dao 13 poena, 6 skokova i imao je 4 asistencije.

Najefikasniji na meču ipak bio je Trej Marfi sa 42 poena, 5 skokova i 3 asistencije, ali svi ostali su podbacili. Nakon njega tu je bio tek Zajon Vilijamsonsa 15 poena, 5 asisrencija i 4 skoka.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Tristan Vukčević je opet bio u sastavu Vašingtona, ali nije igrao i na kraju je njegov tim ipak pobijedio. Bilo je 120:112 protiv Orlanda, a Si Džej Meklolum je imao 27, a Aleks Sar 23 poena. Kod Orlanda je igrao nekadašnji centar Smedereva, Mege i Budućnosti Goga Bitadze i ubacio je 10 poena.

Klivlend je savladao Indijanu 120:116 uz 29 poena Darijusa Garlanda i 20 poena Džeja Hafa, dok su kod rivala najbolji bili Paskal Sjakam sa 22 i Evan Mobli sa 20 poena. Memfis je u neizvjesnom meču savladao San Antonio 106:105, a Viktor Vembanjama sa 30 poena nije donio pobjedu svom timu.