Prodana stara zgrada Fudbalskog saveza BiH za 4,5 miliona KM

Fudbalski savez BiH saopštio je da prodao staru zgradu.

Izvor: MONDO

Danas je pod predsjedavanjem predsjednika Vice Zeljkovića održana 8. sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Na sjednici su članovi Izvršnog odbora razmatrali pitanja o radu i aktivnostima FS BiH za naredni period.

Jedna od najvažnijih odluka sa današnje sjednice se odnosi na prodaju zgrade u vlasništvu FS BiH (bivšeg administrativnog sjedišta u ul. Ferhadija). Prodajom objekta starog sjedišta putem Javnog oglasa firmi KAPITAL BH d.o.o. iz Sarajeva za iznos od 4.555.000,00 KM.

Iz Saveza su naveli da se ovom odlukom "stvara mogućnost daljeg investiranja u infrastrukturne projekte FS BiH.

"Sredstva od prodaje će biti namjenski iskorištena u procesu revitalizacije i rekonstrukcije postojećih objekata u vlasništvu Saveza, kao i izgradnje novih objekata u narednom periodu", poručili su iz FS BiH.

Usvojena je i odluka o imenovanju novih članova Komiteta za takmičenje i Komiteta za status igrača i transfer NS/FS BiH, kao i odluka o imenovanju projekt menadžera za infrastrukturne projekte FS BiH.

Na sjednici su donesene odluke o izmjeni liste delegata Premijer lige BiH za takmičarsku sezonu 2025/26, kao i izmjene liste koordinatora za bezbjednost Premijer lige BiH za takmičarsku sezonu 2025/26.

Na današnjoj sjednici su usvojene odluke o formiranju „ad hoc“ Komiteta za međunarodne odnose, kao i saglasnost za prisustvo predstavnika FSKS na sjednicama IO NS/FS BiH, Fuada Čolpe, isključivo po dostavljenom pozivu i bez prava glasa.

Iz FS BiH su saopštili vijesti vezane i za zatvaranje jednog dijela stadiona na narednom meču u Zenici.

"Zbog odluke FIFA Disciplinskog komiteta (br. FDD-26056) o zatvaranju dijela stadiona za prvu narednu kvalifikacionu utakmicu, od dana 09.01.2026. godine, tj. NS/FS BiH je primoran reducirati broj komercijalnih ulaznica za utakmica plej-ofa u Zenici na dan 31.03.2026. godine. Odlukom FIFA Disciplinskog Komiteta FS BiH je kažnjen zbog događaja na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 Bosna i Hercegovina – Rumunija. U odluci se nalaže FS BiH da se na prvoj narednoj utakmici koju Bosna i Hercegovina igra kao domaćin zatvori najmanje 20% (dvadeset procenata) raspoloživih mjesta, pri čemu se takvo zatvaranje prvenstveno sprovodi na tribinama iza golova. Zbog toga će se u potpunosti zatvoriti tribina JUG, blokovi B, C i D, i to ukupno 1508 sjedišta. Pored ove tribine, zatvoriće se i dio tribine ZAPAD (prva tri reda), ukupno 592 sjedišta, što ukupno iznosi 2100 mjesta koja neće biti korištena na ovoj važnoj utakmici", saopšteno je iz FS BiH.