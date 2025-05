Pred smrt davao milione, samo da mu dovedu Dragana: Najveći fudbalski um je vidio ono što Srbija nije

Valeri Lobanovski je htio Dragana Radosavljevića, a ko zna kako bi se njegova karijera odvijala da je otišao u Dinamo početkom dvijehiljaditih.

Na današnji dan 2002. godine napustio nas je jedan od najvećih fudbalskih umova u istoriji. Sa 63 godine u Zaporožju preminuo je Valeri Lobanovski, nekadašnji ofanzivac Dinama iz Kijeva, Černomoreca iz Odese i Šahtjora, koji je najveću slavu stekao kao nevjerovatan trener i selektor.

Mnogo toga se zna o Valeriju Lobanovskom, ali čak i u Srbiji je malo poznato da je jedna od njegovih posljednjih želja bila da dovede nekadašnjeg reprezentativca SR Jugoslavije i kultnog lijevog beka Sartida iz Smedereva Dragana Radosavljevića. On je u svom opširnom intervjuu za MONDO otkrio da je sve bilo gotovo, ali da na kraju nije prešao u redove najtrofejnijeg ukrajinskog kluba.

"Eh... Pa mogao je, bila je ta ponuda. međutim nisu htjeli da me puste. Imam taj 'Tempo' kod kuće, Čeda Jevtić, tadašnji direktor kluba, tražio je 5.000.000 maraka. To je tad baš bila cifra. Ovi su davali oko 3.000.000, međutim paralelno me je tražio i Dinamo iz Kijeva. Otišao sam, bio sam na pregledima i kod pokojnog Valerija Lobanovskog, on me je lično tražio. Odradili smo sve te preglede, međutim nije Istok tada bio što je sad. Ja sam bio mlad igrač, Rusija i Ukrajina nisu bile dobre zemlje za razvoj mladog fudbalera. Ovamo me sa druge strane traži Ajaks i ja sam htio pošto-poto da odem tamo. Nisu htjeli da me puste i na tome se završilo. U međuvremenu sam imao problema, tri puta mi je pucala metatarzalna kost, malo sam tu i pogrešno liječen dok nisam otišao u Belgiju da me operišu i da mi stave šraf. Izgubio sam dvije godine fudbala, baš kad je trebalo da se napravi bum. Ali opet kažem ti, ne krivim nikoga ni za šta. Samo sebe. Tako je moralo, tim putem. Nisam nezadovoljan šta sam napravio, moglo je mnogo više, ali meni je ok", rekao je za MONDO Dragan Radosavljević.

Ko je Dragan Radosavljević?

Rođen i odrastao u Smederevu, prošao je kompletne mlađe kategorije Sartida i 2000. ušao u prvi tim. Odmah je privukao pažnju velikih klubova, postao je omladinski reprezentativac SR Jugoslavije i odveo "orliće" golom na Evropsko prvenstvo na koje na kraju nije pozvan. Poslije odbijenih ponuda Ajaksa i Dinamo Kijeva, nikada nije ostvario očekivanu karijeru poslije velikih problema sa povredama. Prešao je 2006. godine u Partizan, igrao za Bežaniju, Banat, Sevojno, Slobodu iz Užica, a jedini izlet u inostranstvo mu je bilo igranje za Aris iz Limasola.

Ko je Valeri Lobanovski?

Najveći sovjetski i jedan od najvećih svjetskih fudbalskih umova. I kao fudbaler je bio odličan, stigao je da upiše dva nastupa za nacionalni tim SSSR-a, a kao trener je radio praktično do smrti. Počeo je u Dnjepru, pa je zatim preuzeo Dinamo Kijev, a onda je dugo vodio selekciju Sovjetskog Saveza. Zapravo je od sredine sedamdesetih do 1990. skoro neprekidno bio selektor SSSR i trener Dinama. Poslije raspada države, kratko je radio u Emiratima i Kuvajtu, a onda se 1997. godine vratio u Dinamo i vodio ga pet godina.

Dragan Radosavljević mu je bio bukvalno jedna od posljednjih transfer želja prije nego što je preminuo. Osvajao je trofeje, ali prije svega je bio nevjerovatan taktičar i filozof, čak ga mnogi smatraju za trenera koji je prvi postavio odbranu sa četiri igrača u liniji - dva štopera i dva beka. Kao trener osvojio je osam titula šampiona Sovjetskog Saveza, šest kupova i tri superkupa, kao i dva Kupa pobjednika kupova i jedan Superkup Evrope. U posljednjem periodu na klupi Dinama vodio je ekipu koja je stigla u polufinale Lige šampiona 1999. godine u kojoj su glavnu riječ vodili Andrej Ševčenko i Sergej Rebrov.