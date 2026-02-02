Ovakvu Jokićevu asistenciju još niste vidjeli: Samo dvije osobe u cijeloj hali znale gdje ide lopta

Pogledajte fantastičnu asistenciju Nikole Jokića iza leđa za Spensera Džounsa.

Izvor: X/NBA/printscreen

Nikola Jokić vratio se poslije povrede i uprkos ograničenom broju minuta koji je odigrao protiv Oklahome (Denver izgubio 121:111) opet je stigao da "prospe" magiju po terenu.

Tako je već u prvoj četvrtini protiv Tandera uspio da ostvari asistenciju koja će bez ikakve sumnje biti proglašena za najbolju u februaru. Napao je Jokić dvojicu čuvara i činilo se da će ići na koš, međutim u poslkednjem trenutku bacio je loptu iza leđa za svog saigarča Spensera Džounsa koji je čekao u uglu. Pogledajte kako mu je asistirao za tri poena:

Sometimes I just have to shake my head and laugh. Jok’s vision stays next levelpic.twitter.com/JUTHuhNiJk — Katy Winge (@katywinge)February 2, 2026



Samo su Jokić i Džouns u cijeloj hali znali gdje će lopta, pa je tako Džejlin Vilijams razočarano gledao kako Džouns pogađa trojku, valjda i sam iznenađen da su bili tako naivni da dopuste da mu asistira dok je sam.

Pogledajte i iz drugog ugla kako je to spektakularno izgledalo:

Nikola Jokic, sahayı herkesten farklı bir boyutta görüyor...



Akılalmaz bir asist.pic.twitter.com/XAkUGw5SfW — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)February 2, 2026



Nažalost po Denver, Oklahoma je ipak došla do pobjede u ovom meču i to tako što je Šej Gildžes-Aleksander igrao skoro bez greške, odnosno zato što je Nikola Jokić dobio ozbiljne batine od protivničkih igrača i izazvao je ljutitu reakciju trener Adelmana koji traži da zaštite najboljeg igrača NBA lige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!