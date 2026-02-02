Ko je u ime Nikole Jokića primio nagradu za najboljeg košarkaša Srbije?

Najbolji košarkaš svijeta peti put je dobio priznanje za najboljeg igrača Srbije. Evo ko je umjesto njega primio nagradu od predsjednika KSS Nebojše Čovića.

Nikola Jokić je peti put proglašen za najboljeg košarkaša Srbije u izboru KSS. Srđan i Milan Stojkov, njegovi treneri iz mladih kategorija, primili su nagradu umjesto najboljeg igrača svijeta koji u ovom periodu nema uslova da dođe iz Denvera.

U izboru organizovanom KSS-a dobio je 133 poena, Marko Gudurić 57, Bogdan Bogdanović 31, Nikola Jović 9, Nikola Topić 7, Filip Petrušev, Vasilije Micić, Nikola Kusturica po 3, Aleksa Avramović po 2, Nikola Milutinov i Vanja Marinković po 1 glas.

Nagradu Jokićevim trenerima uručio je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Nikola Jokić dobio je ovo priznanje i prošle godine, kao i 2022, 2021. i 2019. Od 2016. godine i priznanja koje je dobio Miloš Teodosić u svojoj posljednjoj sezoni u CSKA, Jokić i Bogdan Bogdanović osvojili su sve nagrade.

