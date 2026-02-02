logo
Ko je u ime Nikole Jokića primio nagradu za najboljeg košarkaša Srbije?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolji košarkaš svijeta peti put je dobio priznanje za najboljeg igrača Srbije. Evo ko je umjesto njega primio nagradu od predsjednika KSS Nebojše Čovića.

Ko je u ime Nikole Jokića primio nagradu za najboljeg košarkaša Srbije? Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić je peti put proglašen za najboljeg košarkaša Srbije u izboru KSS. Srđan i Milan Stojkov, njegovi treneri iz mladih kategorija, primili su nagradu umjesto najboljeg igrača svijeta koji u ovom periodu nema uslova da dođe iz Denvera.

U izboru organizovanom KSS-a dobio je 133 poena, Marko Gudurić 57, Bogdan Bogdanović 31, Nikola Jović 9, Nikola Topić 7, Filip Petrušev, Vasilije Micić, Nikola Kusturica po 3, Aleksa Avramović po 2, Nikola Milutinov i Vanja Marinković po 1 glas.

Nagradu Jokićevim trenerima uručio je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Nikola Jokić najbolji košarkaš u Srbiji u izboru KSS
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nikola Jokić dobio je ovo priznanje i prošle godine, kao i 2022, 2021. i 2019. Od 2016. godine i priznanja koje je dobio Miloš Teodosić u svojoj posljednjoj sezoni u CSKA, Jokić i Bogdan Bogdanović osvojili su sve nagrade.

Pogledajte kako je izgledala ceremonija KSS: 

(MONDO)

Nikola Jokić Košarkaški savez Srbije

