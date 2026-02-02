Kako je povreda Jokića promijenila istoriju NBA? Dosad je bio jedini, sad je napokon ispravljena nepravda

Srpski košarkaš Nikola Jokić napokon je dobio Ol-star saigrača

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić konačno će imati saigrača sa Ol-star statusom. Nedavno je objavljeno da je kanadski plejmejker Džamal Marej (28) izabran za učešće na vikend utakmici, a time je NBA liga napokon priznala rad jednog od lidera Denvera.

Marej je dugo čekao ovakvo priznanje. Godinama je bio među najboljim igračima koji su, ipak, izostajali sa ovog prestižnog događaja. Doduše, zbog takve situacije i može se reći NBA nepravde Nikola Jokić je bilježio neke nevjerovatne podatke. Recimo, jedini je igrač koji je odigrao više od 700 mečeva u NBA ligi a da pored sebe nije imao Ol-star saigrača.

I u takvim uslovima uspio je da postane i šampion NBA lige 2023. i trostruki šampion ove lige (2021, 2022. i 2024).

Koliko je važno imati igrače koji pripadaju eliti govori i činjenica da su neke od legendi ove lige imale ne jednog, već i po nekoliko saigrača koji su bili dio popularnog vikenda u SAD. Primjera radi, Majkl Džordan je u prvih deset sezona karijere imao četvoricu Ol-star saigrača, Džoel Embid petoricu, Tim Dankan šestoricu, Lebron Džejms osmoricu, Kobi Brajan desetoricu, a apsolutni rekorder je Stef Kari sa čak 12 saigrača elitnog renomea sa kojima je igrao tokom karijere.

Istini za volju, Marej igra sezonu života, a može se reći i da je povreda Nikole Jokića u tome pomogla. Povreda Jokića, uz istovremena odsustva Aarona Gordona, Kristijana Brauna, Jonasa Valančunasa i Kamerona Džonsona, dodatno je istakla Marejevu važnost za ekipu. Kanađanin jednostavno nije imao izbora, morao je da bude lider tokom izostanka najboljeg na svijetu. U ovoj sezoni bilježi 25,5 poena, 4,4 skoka, 7,5 asistencija i jednu ukradenu loptu u 35,5 minuta na terenu. Uz to, njegov procenat šuta iz igre iznosi 49 odsto.

Šta je Nikola Jokić rekao o Džamalu Mareju?

Najbolji srpski košarkaš i neskromno rečeno najbolji na svijetu Nikola Jokić napokon je dobio Ol-star saigrača:

"Dobar je osjećaj, mislim da igra na visokom nivou poslijednje dvije godine i da je ovo, ne znam kako da kažem, dostignuće. Zaslužio je, igrao je na sjajnom nivou i dobro je da se njegov ime tu našlo, tu i treba da bude", počeo je Jokić.

Marej i Jokić su zajedno gradili NBA karijere. "Sjećam se kada smo ulazili sa klupe zajedno, slične puteve smo imali, činimo igru ovog drugog boljom i lakšom. Ne bih ga mijenjao ni za koga. Kada god me pitaju ko su pet najboljih saigrača u karijeri, on je na prvom mjestu. Imamo sjajan odnos na terenu, dosta dobrih i loših momenata, ali i ti loši momenti kreiraju dobre kasnije, zadovoljstvo je igrati sa njim."

Potvrdio je Nikola da između njih nema "zle krvi" i da se sa njim nikada nije posvađao.

"Ne, ne, nikad se ne svađamo. Zato što je jedan uvijek ljut, drugi nije, pa pravimo balans. Ko je više ljut? Zavisi od situacije. Što se tiče Ol-stara ne znam da li ćemo da provedemo sve vrijeme zajedno, jer meni dolazi porodica u Los Anđeles. Vidjećemo. Nije to tamo toliko uzbudljivo", nasmijao se Jokić.

