"Prvi put mi se ovo desilo u karijeri": Nikola Jokić otvoreno o teškom periodu

Nikola Jokić poslije poraza Denvera govorio je i o povredi za koju tvrdi da je sada iza njega.

Izvor: RTS / Printscreen

Najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić pokušao je da pomogne Denveru da se oporavi od poraza protiv Oklahome, ali umjesto toga ekipa iz Kolorada vezala je drugi poraz. Ovog puta je Detroit bio bolji i slavio je 124:121. Ipak, ono što može da raduje svakako je povratak Nikole Jokića koji i dalje igra na visokom nivou, iako mjesec dana nije bio na terenu.

Kao i inače Nikola Jokić bio je surovo realan, prema sebi i svom timu.

"Tokom čitavog prvog poluvremena nismo uspijevali da dođemo do pravih šuteva. Zapravo, dolazili smo do otvorenih šuteva, ali ih nismo pogađali. Imali su 19 poena prednosti nakon prvog dijela. Vratili smo se uz agresivnu igru, ali nismo pogodili i odbranili se kad je trebalo. Ovo je svakako lekcija za nas i nadam se da će nam to drugo poluvrijeme poslužiti kao pokazatelj načina na koji treba da igramo", rekao je Jokić u razgovoru za RTS.

Nikola Jokić je 30. decembra doživio povredu koja ga je duže vremena odvojila od terena, može se reći ugrozila i borbu za MVP titulu, ali više od svega zabrinula je navijače, klub i samog Srbina.

"To je bio prvi put ovdje da sam se povrijedio ozbiljnije i to nije bila u pitanju košarkaška povreda. Bilo mi je žao jer sam bio u dobrom ritmu prije toga. Sada je sve super."

Naravno, Nikola Jokić kao jedan od najboljih košarkaša NBA lige i ove godine učestvuje na posebnom vikendu gde će biti najveće zvijezde ovog takmičenja. O predstojećem Ol-staru je rekao:

"Hvala Košarkaškom savezu Srbije na nagradi za najboljeg igrača 2025. godine. Drago mi je zbog toga što je Darko Rajaković dobio mjesto trenera na Ol-staru, čestitam mu i želim svu sreću u nastavku sezone", dodao je Jokić.

"Svi smo se uplašili"

U stručnom štabu Denvera nalazi se i Srbin. Pomoćni trener Ognjen Stojaković u stopu pravi Nikolu Jokića, te je bio uz njega u momentima kada se dogodila povreda srpskog košarkaša.

"Svi smo se uplašili. Povreda je izgledala mnogo ozbiljnije nego što jeste. To je sada stvar prošlosti, mada Jokić ima restrikciju i dalje što se tiče minuta provedenih na terenu. Sve je sada kako treba. Uvijek se isto zagrijavamo i kada to daje rezultate, ne menjamo ništa. Momci koji su dobili priliku u njegovom odsustvu su se pokazali veoma dobro i zadovoljni što smo tu gdje jesmo pred Ol-star", izjavio je Stojaković.

