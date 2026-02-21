logo
Edin Džeko gol i asistencija za Šalke! (VIDEO)

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko upisao je u subotu uveče novi pogodak i asistenciju u ubjedljivoj pobjedi njegovog Šalkea nad Magdeburgom (5:3) u 23. kolu "Cvajte".

Edin Džeko gol i asistencija za Šalke! (VIDEO) Izvor: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia

Šalke je lider na tabeli Druge lige Njemačke, a dobar dio zasluga za to ide na dušu Edina Džeke, koji je od svog dolaska u Gelzenkirhen, postao jedan od najboljih igrača "rudara".

U subotu uveče je postigao gol i upisao asistenciju, potvrdivši da trener Miron Muslić i Šalke ne trebaju brinuti za realizaciju.

Džeko je zatresao mrežu u 39. minutu glavom za 2:1, a u 65. je majstorski proigrao Dejana Ljubičića za 4:2, čime je praktično i riješeno pitanje pobjednika na meču.

Šalke je prvi na tabeli "Cvajte" sa 46 bodova, jedan više od drugoplasiranog Darmštata i na dobrom je putu da se vrati u Bundesligu.

(MONDO)

Tagovi

Edin Džeko Šalke zmajevi

