Počeo basket kamp Dušana Domovića Buluta

Kamp za mlade basketaše pod nazivom Bulut Hoops kamp, koji je pokrenuo proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut, počeo je sa radom.

Na otvorenom terenu kod Sokolskog doma u Novom Sadu, koji je specijalno renoviran za ovu priliku, održava se jedinstvena basketaška manifestacija u čitavom regionu, a kamp je besplatan za sve polaznike, saopšteno je u srijedu.

“Ovo je bio jedan od načina da sportu koji mi je dao mnogo toga, vratim jedan djelić. Želio sam da svoje znanje i bogato iskustvo počnem da prenosim na nove, mlade generacije, da im na neki način pomognem i pokušam da unaprijedim njihovu igru. Iz tog razloga sam veoma zahvalan sponzorima koji su omogućili da rad sa ovim djevojčicama i dječacima odnosno momcima i djevojkama tokom čitavog avgusta bude besplatan”, počeo je priču Domović Bulut.

Kamp će trajati u smjenama od po pet dana, a u prvoj smjeni do 8. avgusta na terenu su basketaši od 18 do 22 godine. Termin od 11. do 15. avgusta rezervisan je za one najmlađe od sedam do 12 godina, dok će djevojke od 14 godina i starije trenirati od 18. do 23. avgusta. Posljednja smjena od 25. do 30. avgusta rezervisana je za dječake od 13 do 16 godina.

„Na kampu će u rad biti uključen čitav tim stručnjaka. Vršićemo razna testiranja, a treninzi će se odvijati dva puta dnevno. Osim osnova igre radiće se na driblingu, šutu, dodavanju. Moja uloga na kampu će biti neka vrsta demonstratora i mentora, a cilj je da polaznicima kampa prensem sve ono što bi trebalo da rade ako žele da se basketom 3x3 bave na profesionalan način“.

Bulut hoops kamp je samo jedan dio u izuzetno ambicioznom projektu pod nazivom Basket city. Ovaj jedinstveni međunarodni sportsko-kulturni događaj će u Novom Sadu trajati do kraja godine. Od septembra do decembra manifestacija Basket City poprimiće više edukativni i naučni karakter, s obzirom na to da će se održavati stručni seminari, radionice i edukacije za trenere, sportiste i sportske radnike kao i predavanja o sportskom razvoju, pravilnoj ishrani, rehabilitaciji i poboljšanju performansi sportista.

„Krajem avgusta imaćemo zaista bogat sadržaj. Za 28. avgust planirano je finale Amaterske 3x3 lige, a 28. i 29. biće održan i festival uličnih svirača. Takođe, 29. avgusta na velikom video bimu na samom terenu biće organizovano i gledanje utakmice košarkaške reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu“, naglasio je Domović Bulut i potom dodao:

„Moja velika želja je bila da sve ono što sam na sličnim kampovima viđao po svijetu, na kojima sam i lično učestvovao dok sam aktivno igrao, posebno po Americi, napravim i ovdje kod nas. Nadam se da ću u tome uspjeti, da će ovo doprinijeti dodatnoj popularizaciji 3x3 basketa u Srbiji kako bismo i u budućnosti imali igrače koji će našu zemlju na velikim takmičenjima predstavljati na najbolji mogući način i osvajati medalje“, zaključio je Domović Bulut.

