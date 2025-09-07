Nakon košarke, Srbija zaustavljena i u basketu 3x3: Poslije osam godina neće uzeti medalju

Teška 24 sata za srpsku košarku pošto su eliminisani i basketaši.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije ispala u osmini finala Eurobasketa, dok se ni basket 3x3 reprezentacija nije proslavila. Srpski basketaši nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale prvenstva Evrope pošto ih je danas u Kopenhagenu nadigrala Letonija 20:14.

Latvia eliminate Serbia from the#3x3EuropeCup — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3)September 7, 2025



Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bili su Marko Branković i Nemanja Barać sa po četiri postignuta poena, u selekciji Letonije istakao se Kuksiks sa osam poena, dok je Mijezis postigao sedam.

Basketaši Srbije su tako ostali bez medalje na Evropskom prvenstvu prvi put od 2017. godine. Srbija je od tog perioda pet puta uzastopno bila prvak Evrope, a osvojila je i jednu srebrnu medalju na prošlom prvenstvu, što će reći da je ovo zaista veliki neuspjeh za srpske basketaše.

Letonija će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Austrije i Njemačke.