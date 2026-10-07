logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdan Bogdanović tražio pet dolara od navijača: NBA liga objavila hit snimak

Bogdan Bogdanović tražio pet dolara od navijača: NBA liga objavila hit snimak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

NBA liga objavila je snimak na kojem je srpski as Bogdan Bogdanović glavni akter.

Bogdan Bogdanović tražio pet dolara od navijača Izvor: screenshot/@NBA

Košarkaši Hjustona nalaze se na azijskoj turneji, a srpski as Bogdan Bogdanović se sjajno zabavlja u društvu saigrača Stivena Adamsa. Njih dvojica su bili prava atrakcija na ulicama Makaoa, ali je snažni centar privukao mnogo veću pažnju.

Osim što je visok za kineske "standarde", navijači su mu usput dobacivali "Akvamen", pošto neodoljivo podsjeća na glumca Džejsona Momou.

Iskusni centar se strpljivo fotografisao sa fanovima, dok je Bogdanović bio u ulozi fotografa. Jednom Kinezu je u šali dobacio da mu je dužan pet dolara, pa je potom morao da objašnjava da se samo šalio...

"Ovdje ima toliko istorije. Zaista je lijepo boraviti na mjestu koje je toliko staro, a koje i dalje odiše ogromnom energijom i životom", rekao je Bogdanović na snimku koji je podijelila NBA liga.

Srpski as je ovog ljeta stigao u Hjuston nakon teške sezone u Los Anđeles Klipersima gdje se nije naigrao, a priliku za debi imaće 22. oktobra, kada će Roketsi otvoriti sezonu protiv Dalasa.

Bogdan će po prvi put u karijeri nositi broj 31 na dresu, a i za to je imao zanimljivo objašnjenje. "U Atlanti sam nosio broj '13', pa sam odlučio da samo zamijenim te brojeve. Moj omiljeni broj je '13', pa sam htio da ovdje budem '31'", rekao je Srbin.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović NBA liga Stiven Adams

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC