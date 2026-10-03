Američki košarkaš Kevin Durent je oduševljen što mu je srpski as Bogdan Bogdanović novi saigrač.
Legendarni američki košarkaš Kevin Durent kaže da ga inspiriše srpski as Bogdan Bogdanović. Oni će ubuduće dijeliti svlačionicu u Hjuston Roketsima, a jedan od najboljih u NBA ligi ima samo riječi hvale za najnovija pojačanja.
Bogdanović je stigao u Hjuston kao slobodan agent, a ono što je Durenta posebno impresioniralo je njegova radna etika. Isto je i sa Markusom Smartom...
"Čovječe, prosto nevjerovatno. Nemam dovoljno riječi hvale za njihovu radnu etiku. Za Bogija sam oduvijek znao da je veliki radnik. Ali gledati to svakog dana - taj tempo kojim radi i to koliko se maksimalno zalaže u svakom ponavljanju - za mene je prava inspiracija. To me motiviše da i sam radim jače. Prošao je kroz mnoge povrede i teške situacije, a ipak svakom danu pristupa kao da je novajlija. Jednostavno je pun entuzijazma što ponovo igra. Lijepo je to vidjeti", kaže Durent i nastavlja:
Kevin Durent oduševljen Bogdanom Bogdanovićem: "Za mene je prava inspiracija"
"I Markus je isti takav. Pravi veteran koji svakog dana razumije svoju ulogu u timu i tu je da bude na usluzi saigračima. Čujete priče o takvim momcima iz daljine, ali ne znate pravu istinu dok ih ne upoznate izbliza - a sve ono što se priča o njima, zaista je tačno".
"Razumijemo se pogledom"
Hjustonova predsezona počinje za nedjelju dana u Kini utakmicom protiv Dalas Maveriksa, a to dugo putovanje bi trebalo da pruži Bogdanoviću i Smartu dovoljno vremena da upoznaju svoje nove saigrače.
Prema Durantovim riječima, već se sa novim igračima razumije pogledom i očekuje dosta od nove sezone.Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia
"Kada maltene znaš šta neko misli prije nego što uopšte progovori, to pomaže. Samo kroz razgovore sa Bogijem i Smartom - momcima sa kojima ranije nismo igrali - razmjenjujemo nekoliko riječi na terenu, a onda u narednim napadima čak i ne moramo da govorimo. Jednostavno se pratimo i igramo u skladu jedni sa drugima. Mislim da što više vremena provodite u razgovoru sa saigračima van terena, to je lakše sarađivati s njima tokom igre. Ti veterani su promijenili mnogo saigrača i zaista znaju kako da se uklope u novu sredinu", zaključio je Durent.
BONUS VIDEO:
(MONDO)