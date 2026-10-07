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Evroliga sprema kontraponudu za NBA: Ne pristaje na ultimatum, na pomolu je novi haos

Evroliga sprema kontraponudu za NBA: Ne pristaje na ultimatum, na pomolu je novi haos

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Evroliga sprema novu ponudu za NBA kao odgovor na ultimatum, novi haos je na pomolu.

Haos na relaciji Evroliga NBA liga Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NBA liga želi da uđe u Evroligu, ali evroligaški klubovi to ne dozvoljavaju. Poslat je ultimatum iz Amerike na koji ekipe nisu pristale. Umjesto toga se sprema odgovor ili kontraponuda, kako god to želite da nazovete.

Portal "BasketNews" je donio nove informacije o svemu tome. U tekstu navode da nisu zatvorena vrata za pregovore između Evrolige i NBA lige iako je prvi prijedlog odbijen. Pojedini klubovi su bili za saradnju, pojedini nisu, zajednički jezik nije pronađen.

"Dioničari Evrolige će u narednim danima da organizuju sastanak na kom će da pošalju ponudu Evroligi. Ponuda koja je stigla iz Amerike je bolja od one koja je poslata na startu pregovora, ali postoje i dalje neke velike razlike između dvije strane. Pojedini dioničari nisu bili zadovoljni finansijskim aspektom", stoji u tekstu.

Uz to navode da postoji šansa i da ulazak NBA lige u Evropu bude odgođen. Prvobitno je najavljeno da bi nova liga trebalo da krene u oktobru 2027. godine u saradnji NBA i FIBA. Ipak, novi razgovori između Evrolige i NBA bi sve to mogli da poremete i da dovedu do odlaganja. Još uvijek nije jasno šta tačno sve ovo znači za Partizan i Crvenu zvezdu...

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Evroliga NBA liga

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