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Radnički Kragujevac brutalno kažnjen zbog huligana: Tim Feđe Dudića bez navijača u jesenjem dijelu sezone!

Radnički Kragujevac brutalno kažnjen zbog huligana: Tim Feđe Dudića bez navijača u jesenjem dijelu sezone!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Odluka Fudbalskog saveza Srbije potvrđena i poslije žalbe, Radnički iz Kragujevca pred praznim tribinama do novembra.

fss brutalno kaznio radnicki iz kragujevca Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca neće moći da igraju pred svojim navijačima u uvodnim mečevima nove sezone! Nakon žalbe koju su Kragujevčani uputili Fudbalskom savezu Srbije, kazna koja im je nedavno izrečena nije promijenjena - na snazi ostaje odluka o čak šest mečeva bez prisustva publike što će biti ogroman hendikep za tim Feđe Dudića.

Radnički iz Kragujevca kažnjen je zbog nevjerovatnog incidenta koji su nakon posljednje prvenstvene utakmice u prethodnoj sezoni napravili huligani. Vjerovatno smatrajući da im osvojeni bod nije dovoljan za opstanak u ligi, navijači domaćeg tima uletjeli su na teren stadiona "Čika Dača" u Kragujevcu, gdje su pravili haos i čak se i potukli sa fudbalerima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Navijači su tvrdili da su pojedini fudbaleri uzeli novac kako bi namjestili meč i osigurali ispadanje Radničkog iz Superlige Srbije, dok je tadašnji trener Slavko Matić nakon meča ispričao da njegovi fudbaleri "izudarani plaču u svlačionici". Bila je to jedna od najružnijih scena koje smo na fudbalskim terenima u Srbiji vidjeli prethodnih godina.

U međuvremenu se u Kragujevcu promijenilo gotovo sve. Na klupu se vratio Feđa Dudić koji je najuspješniji trener u klupskoj istoriji, a između ostalih otišao je i sportski direktor Slavko Perović. Promjena je bilo i u igračkom kadru, pa Kragujevčani sada počinju jedno potpuno novo poglavlje u Superligi.

Za početak će morati bez publike. Navijača na stadionu "Čika Dača" neće biti protiv Železničara iz Pančeva u drugom kolu, Zemuna u četvrtom kolu, IMT-a u šestom kolu, Mladosti u devetoj rundi, Crvene zvezde u 11. kolu i Radnika iz Surdulice u 13. kolu Superlige. Pošto će Radnički u prvom krugu Superlige, koja sada broji 14 timova, igrati šest mečeva na svom tereni u sedam na gostovanjima jasno je da će navijači vratiti na stadion u Kragujevcu tek za drugi dio prvenstva. Biće to protiv Novog Pazara, u 14. kolu srpskog prvenstva.

Bonus video:

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00:51
Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

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Tagovi

FK Radnički 1923 Kragujevac Feđa Dudić

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