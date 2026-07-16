Odluka Fudbalskog saveza Srbije potvrđena i poslije žalbe, Radnički iz Kragujevca pred praznim tribinama do novembra.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca neće moći da igraju pred svojim navijačima u uvodnim mečevima nove sezone! Nakon žalbe koju su Kragujevčani uputili Fudbalskom savezu Srbije, kazna koja im je nedavno izrečena nije promijenjena - na snazi ostaje odluka o čak šest mečeva bez prisustva publike što će biti ogroman hendikep za tim Feđe Dudića.

Radnički iz Kragujevca kažnjen je zbog nevjerovatnog incidenta koji su nakon posljednje prvenstvene utakmice u prethodnoj sezoni napravili huligani. Vjerovatno smatrajući da im osvojeni bod nije dovoljan za opstanak u ligi, navijači domaćeg tima uletjeli su na teren stadiona "Čika Dača" u Kragujevcu, gdje su pravili haos i čak se i potukli sa fudbalerima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Radnički Kragujevac brutalno kažnjen zbog huligana: Tim Feđe Dudića bez navijača u jesenjem dijelu sezone! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Navijači su tvrdili da su pojedini fudbaleri uzeli novac kako bi namjestili meč i osigurali ispadanje Radničkog iz Superlige Srbije, dok je tadašnji trener Slavko Matić nakon meča ispričao da njegovi fudbaleri "izudarani plaču u svlačionici". Bila je to jedna od najružnijih scena koje smo na fudbalskim terenima u Srbiji vidjeli prethodnih godina.

U međuvremenu se u Kragujevcu promijenilo gotovo sve. Na klupu se vratio Feđa Dudić koji je najuspješniji trener u klupskoj istoriji, a između ostalih otišao je i sportski direktor Slavko Perović. Promjena je bilo i u igračkom kadru, pa Kragujevčani sada počinju jedno potpuno novo poglavlje u Superligi.

Za početak će morati bez publike. Navijača na stadionu "Čika Dača" neće biti protiv Železničara iz Pančeva u drugom kolu, Zemuna u četvrtom kolu, IMT-a u šestom kolu, Mladosti u devetoj rundi, Crvene zvezde u 11. kolu i Radnika iz Surdulice u 13. kolu Superlige. Pošto će Radnički u prvom krugu Superlige, koja sada broji 14 timova, igrati šest mečeva na svom tereni u sedam na gostovanjima jasno je da će navijači vratiti na stadion u Kragujevcu tek za drugi dio prvenstva. Biće to protiv Novog Pazara, u 14. kolu srpskog prvenstva.

Bonus video:

Pogledajte 00:51 Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)