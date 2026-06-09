Novi skandal pred Mundijal: FIFA prevarila navijače i Trampa

Jedna organizacija hotelijera u Americi optužila je FIFA za pravljenje lažnih rezervacija, što je napravilo ogromne probleme kako navijačima tako i američkoj ekonomiji.

Izvor: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Svetsko prvenstvo u Americi moglo bi da bude mnogo manje posjećeno nego što se očekivalo. Kako izvještava "BBC", broj rezervisanih mesta u hotelima za Mundjal je daleko ispod očekivanja. Američka hotelska i ugostiteljska asocijacija (AHLA) je demantovala navode FIFA da je prodato više od 5.000.000 karata i navodi da će teško biti "ekonomskog benefita" od Mundijala.

AHLA je najveće udruženje hotelijera u Sjedinjenim Američkim Državama sa 32.000 objekata i zapravo drži oko 80 odsto tržišta hotela. Ne samo da je ova asocijacija navela da FIFA nema tačne podatke već je i optužila vodeću fudbalsku organizaciju svijeta da je bukirala mjesta na veliko i tako lažno stvarala potražnju i naduvavala cijene.

Sada prema njihovim navodima nakon što je veliki broj tih bukiranih mjesta otkazan u posljednji čas, postoji vakuum koji se stvorio i gomila soba ostaće prazna zbog vještačkih visokih cijena. Naravno FIFA je demantovala da se bavila ovakvim radnjama.

70 odsto noćenja otkazano

AHLA je dodatno navela da su brojnih hotelijeri preduzeli velike investicione projekte zbog Mundijala zbog studije FIFA koja je predvidjela da će Svjetsko prvenstvo napraviti novih 185.000 radnih mjesta i da će dodati bruto društvenom proizvodu SAD više od 17 milijardi dolara.

Samo nekoliko dana pred početak Mundijala ne ostvaruju se prognoze, a na tri nedjelje do početka takmičenja 70 odsto rezervacija u Bostonu, Dalasu, Los Anđelesu, Filadelfiji i Sijetlu je otkazano.

Šta kaže FIFA?

"Sve rezervacije soba su napravljene u saradnji sa hotelima partnerima što je standardna praksa za događaje ovog obima. U mnogo slučajeva su sobe bukirane unaprijed nakon razgovora sa hotelima", navela je FIFA u svom odgovoru na optužbe.

Ipak visoke cijene su otjerale mnoge koji su planirali da dođu u Ameriku, a sada je kasno da se planira tako dugo i skupo putovanje. Stadioni će vrlo vjerovatno biti puni na mnogo utakmica, ali je pitanje da li će SAD ekonomski dobiti od Mundijala ono što je očekivala.

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