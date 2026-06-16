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Predsjednik FIFA dobio privatni avion za Svjetsko prvenstvo: Dok ekipe protjeruju iz Amerike, Infantino uživa

Predsjednik FIFA dobio privatni avion za Svjetsko prvenstvo: Dok ekipe protjeruju iz Amerike, Infantino uživa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Predsjednik FIFA Đani Infantino ima na raspolaganju privatni avion kojim ide na utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Đani Ifnantino privatnim avionom ide na utakmice na Mundijalu Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino ima privatni avion na raspolaganju. Na taj način ide od grada do grada, od stadiona do stadiona i gleda utakmice na Svjetskom prvenstvu. Dok fudbalere Irana protjeruju iz Amerike u Meksiko i dok postoje mnogi drugi logistički problemi, on ne mora da brine za to.

Britanski "Gardijan" objavio je da je Infantino od "Katar ervejza" dobio avion koji koristi i da mu je cilj da gleda dvije utakmice dnevno na Mundijalu. Prema njihovim proračunima, Infantino, kao i drugi timovi koji zbog organizacije moraju da koriste avio prevoz, zajedno će da utiču na zagađenje vazduha.

"Mundijal će biti jedan od događaja koji će najviše da zagadi planetu. Procjena je da će generisati oko devet miliona tona karbon dioksida. To je preko četiri puta više u odnosu na prosjek svih Mundijala održanih od 2010. do 2022. godine", navodi se u tekstu.

Gdje je sve Infantino bio do sada? Za pet dana, pet stigao je da posjeti osam gradova:

  • 11. jun - Meksiko siti i Gvadalahara
  • 12. jun - Los Anđeles
  • 13. jun - San Francisko i Vankuver
  • 14. jun - Majami
  • 15. jun - Sijetl i Los Anđeles

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Tagovi

Mundijal 2026 FIFA Đani Infantino

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