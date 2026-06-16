U martu su mu rekli da će da umre ili postane invalid: Sada je postao rekorder Mundijala

Kreg Gordon ima nevjerovatnu priču. Sa 43 godine je na Mundijalu, a još 2012. godine su mu rekli da batali fudbal. U martu mu je rečeno da bi mogao čak i da umre.

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Škotska je rutinski došla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu savladavši Haiti 1:0 (1:0) golom Džoša Mekgina, a na tom meču ostao je na klupi iskusni čuvar mreže Kreg Gordon. Zbog toga za sada još nije postao drugi najstariji fudbaler ikada na Mundijalima, mada ima još vremena za to.

Ipak, pravo je čudo što je ovaj 43-godišnji golman na prvenstvu, ne samo zbog svojih godina već zato što je samo tri mjeseca prije nego što je objavljen spisak Škotske on doživio povredu zbog koje je mogao da ostane nepokretan ili čak da umre.

Ljekar mu je na kraju rekao: "Čitao si šta piše. Mogao si da ostaneš paralizovan, pa i da umreš", ali on je odlučio da nastavi i ne samo to nego je bio spreman da rizikuje, samo da se konačno nađe na Mundijalu.

"Defiinitivno sam se plašio da ću imati neke dugoročne posljedice, ne samo što se tiče fudbala nego i ostatka mog života. Birao sam između toga da igram ili da budem siguran da ću biti u stanju da se igram sa svojom djecom i provodim vrijeme sa njima", rekao je iskusni golman selekcije Škotske.

Kako se povrijedio?

Prema ranijim izvještajima, Gordon je imao iskliznuće diska u vratnom dijelu kičme, što je značilo da disk između pršljenova pritiska nerve i kičmenu moždinu vrlo blizu mozga. Problemi koje je imao su bili tako ozbiljni da je na kraju otišao kod doktora Usame Januna u Londonu koji ga je operisao.

Iako rizici nisu bili veliki, upozorio ga je doktor da usljed komplikacija na tako osjetljivom mjestu može da se dese problemi koji mogu da dovedu do paralize ili čak i smrti u ekstremnim slučajevima. Na kraju je srećom stigao na Mundijal!

"Ja i dalje mislim da sam najbolji"

Golman sa 84 nastupa za selekciju Škotske koga je Srbija zapamtila kada ju je odbranom penala izbacio sa Evropskog prvenstva 2020. godine sada ima 43 godine i rezerva je Angusu Ganu u reprezentacijiu. Nakon teške povrede, igrao je ove sezone samo tri puta, ali je upao u tim Stiva Klarka.

"Mislim da svi moraju da misle da su dovoljno dobri. I dalje mislim to o sebi kao i ranije. To ne znači da ne podržavam druge kada igraju, ovo je reprezentacija i svi smo zajedno. Ali moram mentalno da budem na pravom mjestu, kao da ću da igram i da budem broj 1", rekao je on.

Još 2012. mu rekli da prestane

Čuvar mreže koji je debitovao za nacionalni tim prije nego što su neki od njegovih saigrača rođeni morao je da ide kod ljekara Usame Januna kako bi bio siguran da može uopšte da hoda. U karijeri je propustio 1.975 dana fudbala zbog raznih povreda, a 2012. je bio van terena dvije godine. Tada su mu rekli da više neće moći da igra fudbal.

"Bila je ovo teška godina, sa mnogo toga sam se suočio. Ali imao sam nekoliko povrataka u karijeri i ovaj sam htio da napravim. Uradio sam sve da bi bio ovdje. To što sam mogao da upadnem u ovaj tim me je tjeralo da radim. Sada ovo nije ništa novo, radimo i spremamo se za meč. Za sve je to isto, nije za mene ništa drugačije. Treniraću i spremaću se narednih nekoliko dana za mečeve", rekao je on.

Sada, želi da se sa 43 godine oprosti na pravi način, na Svjetskom prvenstvu. Da li će dobiti minute vidjećemo, ali Škotska ide ka drugoj fazi polako.

"Mislim da je ovo nešto o čemu svaki klinac mašta, da igra na Svjetskom prvenstvu. To je najveći turnir na svijetu. Kao dijete sam sanjao o tome. Sada mogu da kažem da sam to uradio i to će ostati sa mnom cijelog života", završio je Kreg Gordon.