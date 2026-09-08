Toni Parker je otkrio ambicije svog tima. Ako je vjerovati bivšem košarkašu, ASVEL bi u budućnosti mogao da dobije reputaciju Real Madrida ili Barselone.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

ASVEL je na kraju sezone imao velike ambicije za narednu, nizali su se potpisi zvučnih evroligaških imena, ali je sve vrlo brzo propalo. Ipak, utisak je da želja za uspjehom Tonija Parkera i dalje postoji, iako je ostao bez glavnog sponzora i velikog broja igrača.

"Vremenom će se izgraditi moj identitet. Imaću svoj DNK i svoj prepoznatljiv stil. To je nešto na čemu želim da radim u narednih 15 ili 20 godina", poručio je Toni Parker.

Vidi opis Toni Parker ponovo najavio velike stvari: "Želim kao Real, Barsa i Fenerbahče" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Legendarni NBA igrač neće biti sam u novoj ulozi, uz sebe će na klupi imati i najboljeg mogućeg tutora iz domovine, bivšeg selektora Francuske Vensana Kolea. "Zaista sam srećan što uz sebe imam takvog čovjeka. Svakog dana mogu da učim od njega i usvajam njegovo znanje o igri."

"Da budemo kao Real Madrid i Barselona"

Kao i mnogim timovima i francuskoj ekipi je želja da dospije na listu velikana. "Želim da kao trener napravim karijeru koja će po uspjehu biti ravna onoj koju sam imao kao igrač. Volio bih da jednog dana ljudi o nama pričaju kao što danas govore o Real Madridu, Barseloni ili Fenerbahčeu. Ako ne postavimo sebi takve ciljeve, onda se postavlja pitanje koji je smisao ovog posla?"

Izvor: MN PRESS

Na kraju, tim ASVEL-a ne izgleda sjajno, ali bi možda u novom sistemu i sa novim trenerom mogao da napravi iskorak, promijeni sliku koja ga godinama prati i iznenadi ljubitelje Evrolige.

"Napravili smo ekipu koja može da bude konkurentna i u Evroligi i u francuskom prvenstvu. Moramo da idemo na trofeje, posebno jer od 2023. nismo uspjeli da osvojimo nijedan", zaključio je Toni Parker.