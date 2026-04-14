"Još samo ovo i kraj": Marko Arnautović najavio da se povlači i rastužio Austrijance

Marko Arnautović neće igrati za Austriju poslije Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović ostvario je u posljednjih nekoliko mjeseci dva velika sna - zaigrao je za svoj voljeni klub i postigao gol u "vječitom" derbiju, dok je takođe uspio i da se sa reprezentacijom Austrije plasira na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Očekuje se da će rekorder po broju utakmica za Austriju (132 utakmice) i broju golova (47) biti u sastavu tima Ralfa Rangnika ovog ljeta, dok je takođe već unaprijed najavljeno da se poslije toga povlači iz dresa sa državnim grbom.

"Bi­li smo tri pu­ta na EURO, ali ni­smo na Mun­di­ja­lu. Ostva­ri­ću sno­ve i bi­će to mo­je po­sljed­nje utak­mi­ce za dr­žav­ni tim", rekao je Marko Arnautović koji je time praktično najavio reprezentativnu penziju, što i nije iznenađenje poslije toliko godina igranja u dresu Austrije.

Austrija na SP igra u grupi "J" sa Argentinom, Alžirom i Jordanom.

Arnautović (36) je prošao sve mlađe selekcije Austrije i za prvi tim debitovao još sa 19 godina, kod Karela Briknera. Bilo je to 2008. godine protiv Farskih Ostrva, a par dana kasnije igrao je i protiv Srbije, za koju nije nastupao uprkos porijeklu.

Ove sezone Arnautović je odigrao 27 utakmica za Zvezdu i zabilježio sedam golova i devet asistencija.

