logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Još samo ovo i kraj": Marko Arnautović najavio da se povlači i rastužio Austrijance

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Marko Arnautović neće igrati za Austriju poslije Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Marko Arnautović neće više igrati za Austriju nakon Svjetskog prvenstva

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović ostvario je u posljednjih nekoliko mjeseci dva velika sna - zaigrao je za svoj voljeni klub i postigao gol u "vječitom" derbiju, dok je takođe uspio i da se sa reprezentacijom Austrije plasira na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Očekuje se da će rekorder po broju utakmica za Austriju (132 utakmice) i broju golova (47) biti u sastavu tima Ralfa Rangnika ovog ljeta, dok je takođe već unaprijed najavljeno da se poslije toga povlači iz dresa sa državnim grbom.

"Bi­li smo tri pu­ta na EURO, ali ni­smo na Mun­di­ja­lu. Ostva­ri­ću sno­ve i bi­će to mo­je po­sljed­nje utak­mi­ce za dr­žav­ni tim", rekao je Marko Arnautović koji je time praktično najavio reprezentativnu penziju, što i nije iznenađenje poslije toliko godina igranja u dresu Austrije.

Austrija na SP igra u grupi "J" sa Argentinom, Alžirom i Jordanom.

Arnautović (36) je prošao sve mlađe selekcije Austrije i za prvi tim debitovao još sa 19 godina, kod Karela Briknera. Bilo je to 2008. godine protiv Farskih Ostrva, a par dana kasnije igrao je i protiv Srbije, za koju nije nastupao uprkos porijeklu.

Ove sezone Arnautović je odigrao 27 utakmica za Zvezdu i zabilježio sedam golova i devet asistencija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Arnautović fudbal Austrija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC