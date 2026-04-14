"Još samo ovo i kraj": Marko Arnautović najavio da se povlači i rastužio Austrijance

Marko Arnautović neće igrati za Austriju poslije Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović ostvario je u posljednjih nekoliko mjeseci dva velika sna - zaigrao je za svoj voljeni klub i postigao gol u "vječitom" derbiju, dok je takođe uspio i da se sa reprezentacijom Austrije plasira na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.
Očekuje se da će rekorder po broju utakmica za Austriju (132 utakmice) i broju golova (47) biti u sastavu tima Ralfa Rangnika ovog ljeta, dok je takođe već unaprijed najavljeno da se poslije toga povlači iz dresa sa državnim grbom.
"Bili smo tri puta na EURO, ali nismo na Mundijalu. Ostvariću snove i biće to moje posljednje utakmice za državni tim", rekao je Marko Arnautović koji je time praktično najavio reprezentativnu penziju, što i nije iznenađenje poslije toliko godina igranja u dresu Austrije.
Austrija na SP igra u grupi "J" sa Argentinom, Alžirom i Jordanom.
Arnautović (36) je prošao sve mlađe selekcije Austrije i za prvi tim debitovao još sa 19 godina, kod Karela Briknera. Bilo je to 2008. godine protiv Farskih Ostrva, a par dana kasnije igrao je i protiv Srbije, za koju nije nastupao uprkos porijeklu.
Ove sezone Arnautović je odigrao 27 utakmica za Zvezdu i zabilježio sedam golova i devet asistencija.
