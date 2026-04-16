Marko Arnautović se oglasio poslije pogibije nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Austrije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović oprostio se od nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Aleksa Meningera.

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović oprostio se od saigrača iz austrijske reprezentacije Aleksa Maningera koji je nastradao u jezivoj saobraćajnoj nesreći. Austrijanac je poginuo u Salcburgu kada je voz naletio na njegov automobil i izgubio život u 48. godini.

Iskusni napadač je objavio crnu fotografiju nekadašnjeg golmana Arsenala, Juventusa i drugih evropskih klubova, uz emotikon molitve i poruku: "Počivaj u miru".

 Ko je bio Aleks Maninger?

Maninger je bio je jedan od najboljih austrijskih golmana, član Arsenala čak pet godina, od 1997. do 2002, s tim da je posljednju proveo na pozajmici u Fiorentini. Bio je prvi Austrijanac koji je ikada igrao za Arsenal i osvojio je titulu Premijer lige i FA kup sa "tobdžijama" u sezoni 1997/98.

Branio je i četiri godine za Juventus od 2008. do 2012. i na kraju karijere bio je rezervni golman Liverpula, u sezoni 2016/17. Čuvao je i mrežu Torina, Espanjola, Bolonje, Sijene, Red Bul Salcburga, Udinezea, Augsburga takođe četiri godine.

Za reprezentaciju Austrije branio je deceniju, od 1999. do 2009. i čuvao njen gol 33 puta.

Kostov pogodio Arnautovića
Komentari 1

Jaaa

Teško da je naletio voz, prije će biti da je on podletio pod voz

